中華高協2023第三十屆台灣業餘高球錦標賽 張婷諭逆轉稱后 韓國文東賢個人團體雙冠

2023第三十屆台灣業餘高球錦標賽，今天(6/2)在台北國華球場圓滿閉幕，世界業餘排名第471的韓國選手文東賢愈戰愈勇，決勝輪繳全場最佳68桿(-3)，累計211桿(-2)，抱走男子冠軍！我國國家隊員張婷諭則以標準桿71桿完賽，累計216桿，逆轉封后！

原訂四回合的比賽因瑪娃颱風豪雨干擾，兩度中斷，其中第二回合花了兩天才完賽，比賽縮短為三回合，我國與韓國平分秋色，各獲團體總冠軍一座，及個人組前兩名。

韓國選手文東賢領先1桿出發，與隊友宋暋爀互有領先，直到第13洞收下Birdie，才擺脫糾纏，領先到底。他在後九洞尾勁十足，只用33桿力挽狂瀾，最終以68桿繳卡，累計211桿(-2)摘下男子組冠軍。文東賢和宋暋爀前一天已在男子團體組封王，成為本次賽會唯一的雙冠得主，宋暋爀以70桿繳卡，累計214桿(+1)獲得亞軍。文東賢今年4月曾來台參加睦鄰盃台日韓高球錦標賽，獲男子個人第三，15天前又在亞太青少年高球隊際錦標賽獲得男子個人亞軍，本周的台灣業餘錦標賽則再上層樓，贏得今年第一冠。「我們透過比賽專注於我們該做的事，不斷地提升能力，展現績效。」對於賽會遭遇惡劣的天候，打打停停，文東賢更是保持積極樂觀的心態。「高爾夫是室外運動，大自然對每個人都很公平，不會針對個別的選手，更不必抱怨天氣與環境。」韓國領隊Won表示，韓國將在下周決選杭州亞運高球國手，文東賢因積分不夠，獲選機會不高。

台灣選手張婷諭贏得女子冠軍後與父母合影。圖/業者提供

台灣杭州亞運國手蘇晉弘打完前9洞，僅落後宋暋爀1桿，與文東賢並列第二，但第10至13洞開球不順，連吞4記柏忌，退出冠軍爭霸，最終以73桿繳卡，累計217桿獲得第三。「這幾洞風不好抓，開球都歪掉，無法Par On。」蘇晉弘並稱讚文東賢球技全面，表現突出。參賽年齡最小，未滿15歲的林口佳林國中九年級謝承洧打出決勝輪我國最佳的70桿，累計218桿獲第4名。今年佛度盃亞洲總冠軍越南的阮安明219桿第5。

在女子組領先3桿出發的陳俋儒，決勝輪因發燒喉嚨痛，表現失常，打完前3洞就被國家隊隊友張婷諭超越，最終以78桿繳卡，累計220桿，退居第二。「夜裡3點多發燒就無法熟睡，很感謝媽媽半夜親自把退燒藥送到選手村。」陳俋儒和吳純葳兩人前一天聯手，以299桿抱走女子團體冠軍。

國華球場副董事長何麗純親頒男子冠軍獎盃給韓國選手文東賢。圖/業者提供

就讀台中東山高中的國家隊員張婷諭小鳥、柏忌各二，以71桿(E)繳卡，累計216桿(+3)，贏得個人生涯第一座大賽冠軍，他的教練父親張元鴻緊急從台中北上，與愛女分享光榮時刻，父女情深溢於言表。香港選手丁慧中72桿，累計221桿，獲得季軍。

中華高協理事長王政松、贊助商聲寶公司董事長陳盛沺、總經理許經朝、國策顧問陳茂仁及國華球場副董事長何麗純等，均參加閉幕頒獎。王政松理事長特別點名感謝王秋蓉率領的志工團隊，以及何仲義帶領的裁判團隊，使比賽得以順利圓滿結束。