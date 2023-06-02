台灣福斯汽車正式公布電動車策略 純電休旅ID.4、ID.5即將引進

產能回穩供應恢復，台灣福斯汽車截至今年五月底止，累積交車量已近5,500台，與去年同期相比，成長逾75%，將挑戰年度銷售逾13,000輛，劍指歷史高點。亮眼銷售成績獲原廠重視，福斯汽車全球銷售、行銷暨售服董事Imelda Labbé 特別親訪台灣，更宣布明年(2024)第二、三季導入首款純電休旅ID.4和純電跑旅ID.5，展開台灣電動車市場布局。

自全球疫情解封、產能趨穩以來， Volkswagen 23年式全車系大量到港，交車更趨通暢，其中德藝休旅The Tiguan五月掛牌數更直衝近千台！其他包括五門掀背車款The Polo、絕美旗艦轎跑The Arteon亦都將滿足消費者全方位需求。

預計明年第二、第三季導入之純電休旅ID.4，曾榮獲2021世界年度風雲車(World Car of the Year 2021)殊榮。圖／業者提供

值得一提的是，台灣福斯汽車誠心感謝車主長期陪伴，如今「福斯人禮遇計畫」會員人數勇破10萬大關，同時更擴展My Volkswagen APP功能，增進LINE線上服務，化身完美車輛管家。不僅如此，台灣福斯汽車積極布局全台網路，繼新北市林口和東台灣台東快捷保修站成立，再於台中大里、苗栗頭份、台南和屏東設立新據點，讓車主享有最便捷的售後服務。而中古車部分，Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車下半年將更新識別為CPO(Certified Pre-Owned)，嶄新風格與高規格軟硬體設備，希望透過活力自信的品牌風格和貼心服務，帶給首次購入Volkswagen中古車之車主截然不同的消費感受。

福斯純電跑旅ID.5榮獲Euro NCAP(European New Car Assessment Programme)五星最高評價。圖／業者提供

除了精緻化消費者體驗，Volkswagen 再造各式德藝之作，以先進技術強化MQB 模組化橫置引擎平台，精進燃油車款節能效率，以符合歐盟七期法規，追求減碳永續願景。為加快純電化的腳步，Volkswagen 計劃於2026年之前注入180億歐元資金（約新台幣5,900億）於電動車生產及電池工廠。目前陣容包括ID.2all概念車、ID.3 、ID.4 、ID.5、品牌旗艦ID.7、純電商旅ID. Buzz，並且陸續擴編ID.系列之性能車款GTX，更為ID.系列量身訂製APP550全新電能驅動系統，加快拓展產品編成。

預計2024年第二、第三季導入的純電休旅ID.4和跑旅ID.5，植基於MEB平台，就中ID.4勇奪2021世界年度風雲車(World Car of the Year 2021)殊榮，贏得超過90位世界級專業汽車評審認證。兩純電休旅的主被動安全科技不容小覷，ID.4和ID.5分別榮獲Euro NCAP(European New Car Assessment Programme)五星最高評價，在美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety)中，ID.4更摘下「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的桂冠，相信來自世界級各大獎項的肯定，足以證明 Volkswagen ID.系列頂尖實力。