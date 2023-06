台灣福斯汽車正式公布電動車策略 純電休旅ID.4、ID.5即將引進

產能回穩供應恢復,台灣福斯汽車截至今年五月底止,累積交車量已近5,500台,與去年同期相比,成長逾75%,將挑戰年度銷售逾13,000輛,劍指歷史高點。亮眼銷售成績獲原廠重視,福斯汽車全球銷售、行銷暨售服董事Imelda Labbé 特別親訪台灣,更宣布明年(2024)第二、三季導入首款純電休旅ID.4和純電跑旅ID.5,展開台灣電動車市場布局。

自全球疫情解封、產能趨穩以來, Volkswagen 23年式全車系大量到港,交車更趨通暢,其中德藝休旅The Tiguan五月掛牌數更直衝近千台!其他包括五門掀背車款The Polo、絕美旗艦轎跑The Arteon亦都將滿足消費者全方位需求。

預計明年第二、第三季導入之純電休旅ID.4,曾榮獲2021世界年度風雲車(World Car of the Year 2021)殊榮。圖/業者提供

值得一提的是,台灣福斯汽車誠心感謝車主長期陪伴,如今「福斯人禮遇計畫」會員人數勇破10萬大關,同時更擴展My Volkswagen APP功能,增進LINE線上服務,化身完美車輛管家。不僅如此,台灣福斯汽車積極布局全台網路,繼新北市林口和東台灣台東快捷保修站成立,再於台中大里、苗栗頭份、台南和屏東設立新據點,讓車主享有最便捷的售後服務。而中古車部分,Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車下半年將更新識別為CPO(Certified Pre-Owned),嶄新風格與高規格軟硬體設備,希望透過活力自信的品牌風格和貼心服務,帶給首次購入Volkswagen中古車之車主截然不同的消費感受。

福斯純電跑旅ID.5榮獲Euro NCAP(European New Car Assessment Programme)五星最高評價。圖/業者提供

除了精緻化消費者體驗,Volkswagen 再造各式德藝之作,以先進技術強化MQB 模組化橫置引擎平台,精進燃油車款節能效率,以符合歐盟七期法規,追求減碳永續願景。為加快純電化的腳步,Volkswagen 計劃於2026年之前注入180億歐元資金(約新台幣5,900億)於電動車生產及電池工廠。目前陣容包括ID.2all概念車、ID.3 、ID.4 、ID.5、品牌旗艦ID.7、純電商旅ID. Buzz,並且陸續擴編ID.系列之性能車款GTX,更為ID.系列量身訂製APP550全新電能驅動系統,加快拓展產品編成。

預計2024年第二、第三季導入的純電休旅ID.4和跑旅ID.5,植基於MEB平台,就中ID.4勇奪2021世界年度風雲車(World Car of the Year 2021)殊榮,贏得超過90位世界級專業汽車評審認證。兩純電休旅的主被動安全科技不容小覷,ID.4和ID.5分別榮獲Euro NCAP(European New Car Assessment Programme)五星最高評價,在美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety)中,ID.4更摘下「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的桂冠,相信來自世界級各大獎項的肯定,足以證明 Volkswagen ID.系列頂尖實力。