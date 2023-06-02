著迷 馭之所型 新世代跨界轎跑PEUGEOT 408正式導入

傳承PEUGEOT全新品牌造車語彙！新世代跨界轎跑PEUGEOT 408以獅王仿生印象建構強烈運動跑格，完美融合FASTBACK斜背車、運動休旅和轎車，跳脫既有框架，造就劃時代的全新跨界之作。提供ALLURE、GT、GT PREMIUM三款車型，建議售價136.9萬元起；PEUGEOT總代理寶嘉聯合搭配特推限時限量早鳥專屬優惠，6月底前入主PEUGEOT 408即贈2萬元消費抵用券，該消費抵用券不僅可在PEUGEOT全台授權服務廠折抵保養維修費用或購買原廠精品，亦可在寶嘉聯合相關指定合作通路消費使用，早鳥優惠限量實施，售完即止。

傳承PEUGEOT建廠長達213年之法式美學工藝，PEUGEOT 408以全新品牌造車語彙揉合獅子仿生印象元素，創新思維勾勒前衛大膽原創設計，FASTBACK斜背身形展演動感跑格，盡情釋放極致魅力。延續轎跑車修長的車頭設計，嶄新品牌設計語彙強化車頭視覺意象，宛若獅子鬃毛放射狀水箱護罩，結合全新品牌盾形獅子廠徽，仿生印象的引擎蓋線條延伸兩側PEUGEOT LED TECHNOLOGY頭燈組與獅子獠牙LED日行車，貼合前葉子板、更呼應下進氣壩造型，以簡馭繁更展演獅王伺機而動的侵略姿態，GT/GT PREMIUM車型則標配PEUGEOT MATRIX LED頭燈組，銳利雙眸的細膩美學，更提升行車照明安全。而此車低伏的1.48公尺車身高度，FASTBACK斜背造型的流暢線條，打造低風阻係數的優雅姿態，而車側挑高腰線貫穿全車至車尾揚起之稜線設計，搭配尾門上方獅耳風格後擾流尾翼，匠心獨運識別，創造最佳化空氣流體力學；車側下方運動休旅濃厚氣息之黑色輪拱護板，延伸至後保險桿並於車尾交會，不僅增加視覺層次，巧妙降低掀背車尾厚重感，更型塑獅王奔馳的躍動身影；PEUGEOT 408結實的車尾造型，FASTBACK斜背設計，透過LED獅爪印象尾燈及亮黑腰帶設計，大膽呼應車尾底部大面積雙黑化材質後保險桿，巨大曲面結合豐富細節，讓概念車般美型直接落實於現實，造就獨樹一幟車尾視覺，令人難以錯認。

PEUGEOT 408延伸PEUGEOT i-COCKPIT 3D駕駛導向設計思維，建構全新直覺駕駛座艙，以懸浮式抬頭顯示儀錶結合10吋HD全彩觸控螢幕音響通資系統；而GT/GT PREMIUM車型則配備懸浮式裸視3D QUARTZ立體投影式抬頭顯示儀錶，搭配全新PEUGEOT i-TOGGLES客製化介面，有效簡化操作邏輯。圖／業者提供

PEUGEOT 408採用集團最新世代EMP2模組化平台，精湛的NVH隔音工程為PEUGEOT 408打造高質感、高靜肅性車室空間，同時，為呵護全車乘員呼吸品質，全車系標配AQS車艙外空氣品質偵測系統及高效率活性碳過濾芯，GT / GT PREMIUM車型則配置CLEAN CABIN座艙內空氣品質偵測系統，有效過濾污染氣體與空氣微粒，並於10吋HD全彩觸控螢幕即時顯示車室內空氣品質狀態，以維持車艙空氣品質。

PEUGEOT 408全車標配符合人體工學設計座椅，擁有高支撐性及絕佳包覆性，椅面由麂皮、皮革、高級織布材質設計而成，為全車乘員營造高品質的舒適乘坐體驗；GT PREMIUM車型駕駛座椅更配備德國背脊健康協會專業認證 AGR 背脊健康座椅，且雙前座椅提供駕駛座10向電動調整附2 組記憶設定及副駕駛座6向電動調整，以及電動加熱、多模式按摩功能，還提供法國原裝NAPPA藍色或黑色皮革座椅選配項目，滿足個人品味需求。立基於平整化車艙搭配2.79公尺車身軸距，使第二排乘員擁有18.8公分的寬裕膝部空間，搭配後座中央扶手附電話放置區與雙置杯架，為後座乘員打造極致愜意的舒適乘坐感受。同時，60 / 40分離後座椅，藉由後座椅背全傾功能，使行李廂容量可自536公升大幅提升至1,611公升，行李廂底部層板下另有36公升額外儲物空間，且滑雪板通道設計可放置至長達1.89公尺之長形物件，滿足滑雪、登山、露營等需求，高實用機能特性凌駕眾多車款。

1889年PEUGEOT首部量產車 TYPE 1問世，創先將方向盤裝置於車輛上，使人們開始乘坐於發動機後方；2012年PEUGEOT以人因工程注入嶄新思維，透過懸浮式抬頭顯示儀錶、小盤徑方向盤及直覺式全彩觸控螢幕改變既有駕駛視覺角度，開創全新駕馭體驗新紀元，2019年PEUGEOT 2008以全球首創裸視3D技術的3D QUARTZ立體投影式抬頭顯示儀錶板，結合7吋全彩觸控螢幕音響通資系統，搭配小盤徑方向盤，造就無需分神的直覺視野及靈活暢快的操駕樂趣，而3D顯示儀錶更為駕駛呈現生動、清晰行車資訊，精彩詮釋PEUGEOT i-COCKPIT 3D駕駛導向操作介面設計思維。

植基於平整化車艙搭配2.79公尺車身軸距，使第二排乘員擁有18.8公分寬裕膝部空間，搭配後座中央扶手附電話放置區與雙置杯架，為後座乘員打造極致愜意的舒適乘坐感受。圖／業者提供

此外，PEUGEOT 408全車系更搭載PEUGEOT i-CONNECT ADVANCED車載系統，法國原裝繁體中文操作介面整合通訊、影音娛樂及行車資訊等功能，結合PEUGEOT MIRROR SCREEN® 鏡像系統，支援無線 / 有線雙模式連結智慧型手機Android Auto或Apple CarPlay，至多可連接2支智慧型手機藍芽連線，並可透過10吋HD全彩觸控螢幕操控Apple地圖或Google地圖衛星導航，抑或是聆聽Apple Music、Podcast或Spotify音樂，以及撥打電話等功能。GT / GT PREMIUM車型更標配TomTom導航圖資，提供3年OTA線上圖資更新服務，使駕駛即時掌握路況資訊，恣意享受美好旅途。

全新PEUGEOT 408搭載蟬聯4屆國際引擎大賞(International Engine of the Year)最佳引擎之1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，不僅符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範，精緻運轉品質、高效率動能表現，提供130匹最大馬力及230牛頓米最大扭力，每公升16.3公里精湛油耗，以及每年牌照稅與燃料稅僅NT$ 8,640元，優異高經濟性表現傲視同級。另外，PEUGEOT 408採用EAT8 智慧型8速手自排變速系統，並配備e-TOGGLE 電傳線控撥動式檔位控制及F1換檔撥桿，電傳線控排檔桿設計，綿密齒比擁有順暢換檔反應，就手的操控體驗，恣意撩動駕駛內心的強烈馭望。

PEUGEOT以全方位主被動安全系統悉心守護全車乘員，PEUGEOT 408以高強度複合應用鋼材結構，結合車頭及車尾撞擊吸收、分散裝置，有效保持車艙完整性，呵護全車乘員同時降低外部人為傷害。PEUGEOT 408標準配備6具SRS防護氣囊，搭配完善ADAS先進駕駛輔助系統，以ESP電子車身穩定系統整合ABS防鎖定煞車系統、ASR加速防滑控制系統、DSC動態穩定控制系統、EBA緊急煞車力道輔助裝置、EBFD電子式煞車力分配系統、EHW 緊急剎車自動燈光警示、ESC電子車身穩定控制系統、ESC電子車身穩定系統開關、LTW車外低溫警示及後方駐車雷達等。同時，為提供駕駛及乘員高標準安全防護，PEUGEOT 408全車系配備全面升級之ADAS先進駕駛輔助系統，包含：ACC主動式定速巡航附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM長距離盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、DRIVE ASSIST快速道路 / 高速公路駕駛輔助、ETSR進階號誌辨識系統、FCW前方碰撞預警系統、HBA智慧型遠近頭燈切換系統、HSA斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整系統、LKA車道維持輔助系統、LPA車道保持輔助系統、LTW車外低溫警示、SLI速率掃描辨識系統、TPMS胎壓偵測輔助系統、RCTA後方車流警示系統及180°多模式自動切換駐車後鏡頭附後高壓清洗功能等；GT / GT PREMIUM車型則提供360°多模式自動切換駐車輔助，擁有4鏡頭附後高壓清洗功能，PEUGEOT以對安全的絕對堅持為駕駛提供行車輔助，更為全車乘員打造如家般的安心守護。

新世代跨界轎跑PEUGEOT 408分為ALLURE、GT及GT PREMIUM三個車型等級，建議售價136.9萬起，並提供CIELO全景式深染色天窗、NIGHT VISION夜間駕駛視覺輔助及多樣化精緻車色選擇，且2023年6月底前入主享限時限量早鳥專屬優惠，購車即贈2萬元消費抵用券，消費抵用券不僅可在PEUGEOT全台授權服務廠折抵保養維修費用、購買原廠精品外，還能在寶嘉聯合相關指定合作通路消費使用，早鳥優惠限量實施，售完即止。