玩轉經典潮流 Hyundai VENUE英倫版「牛津綠」從容登場

VENUE英倫城市系列-「倫敦紅」三月開賣後好評不斷，引爆顏色控消費者對英倫經典色的討論，HYUNDAI汽車再接再勵推出以復古綠色為主角，帶來全新「牛津綠」演繹年輕世代英倫崇尚的魅力，外觀Two-tone綠白雙色、專屬車貼、英倫飾徽，車內細節鋪陳蘇格蘭紋，完美詮釋英式經典時尚。Hyundai VENUE英倫版「牛津綠」限定GLB雙色與GLC車型，限量售價75.9萬元起。

既復古又新潮、既衝突又雅緻，英倫紳士率性而從容地享受生活細節，完美現身的VENUE英倫版「牛津綠」是唯一匹配，稀有搶眼的復古綠車色，典雅雋永的蘇格蘭紋內在，時刻都要展現屬於自我品味。讓人著迷的不只有多變外表，扎實內涵的VENUE駕乘感受就是很從容、很自信，搭載新世代Smartstream 1.6升引擎與模擬8速手自排的IVT變速系統，加上六種駕馭模式科技配備，像是運動場上充沛活力的明星穿梭全場，隨時掌控進攻節奏，享受比賽樂趣。另外全車超過62%以HSS高剛性鋼材打造堅實車體，搭載時下必備的「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，同級唯一的LKA車道偏移輔助系統、LDW車道偏移警示系統、FCW前方撞擊警示系統、FCA前方主動煞停輔助系統和HBA智慧型遠近光燈調節系統等多項科技，VENUE建構高規格的主被動安全防護。現代VENUE英倫版「牛津綠」兼具典雅風範與潮流品味，兩個等級，GLB雙色售價75.9萬元；GLC車型售價79.9萬元，限量200台。