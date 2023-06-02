限時入主COROLLA CROSS汽油版 即送dyson百變神級吹風機組

歡慶TOYOTA在台35周年，為感謝消費者長久以來的愛護與支持，TOYOTA台灣總代理和泰汽車6月特推限量「TOYOTA獨領風潮」優惠活動，本月入主COROLLA CROSS汽油版就送「dyson百變神級吹風機組」(型號dyson supersonicTM HD08，市價14,600元)，讓消費者入主好車的同時也能百變造型，輕鬆駕馭各種風格，盡情享受獨領風潮的個性生活。

廣受時尚名人喜愛的「dyson百變神級吹風機組」以Air Multiplier氣流倍增科技放大三倍風量，快速吹乾頭髮，並以智慧溫控保護頭髮光澤，打造亮麗髮質，搭配附贈的五種吹嘴使用，更能同步乾髮與吹整造型，輕鬆完成百變風格！本次活動除贈送「dyson百變神級吹風機組」(市價14,600元)之外，本月入主COROLLA CROSS還可享60萬高額0利率優惠，讓顧客資金運用更加彈性，購車更輕鬆！本優惠活動自即日起至6月底止，贈品數量有限，送完為止！詳細優惠活動資訊可逕參考TOYOTA官網(www.toyota.com.tw)或洽詢TOYOTA全台展示中心。