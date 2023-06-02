瑞康屋獨家代理 德國Eschenbach舉行全台鑑賞會

德國白金名瓷限量販售

穩居台灣時尚精品廚具領導品牌的瑞康屋，同秉對精品的堅持，與德國白金名瓷工廠Eschenbach合作，榮幸成爲亞洲絕版獨家指定代理，計畫將於6/6至6/14止，選擇在具高格調與代表性的遠東SOGO百貨忠孝館12樓，舉行為期9天的鑑賞會。

「德國精瓷Eschenbach鑑賞會」是送給鑑賞家的邂逅禮贈。於節目「夏琳的午後香頌」中被綜藝天王吳宗憲譽為新一代林青霞的法國藍帶甜點師——Charlene 夏琳，將以法式料理藝術的精緻華貴襯映出Eschenbach永不磨滅的經典，除了展示盤中裝飾技藝外，亦將於現場使用瑞康屋廚具，親自示範法式藍帶甜點製作。中華民國畫廊協會秘書長、屢創書畫拍賣紀錄的拍賣女王——游文玫，也將親臨現場參與堪比藝術品的Eschenbach瓷器鑑賞會。

拍賣女王游文玫（左）與法國藍帶甜點師夏琳（右）。圖／瑞康屋提供

在德國擁有超過兩百年歷史的精瓷龍頭工廠Eschenbach，其工藝經典、技術精湛，持續被全球五星級餐旅選為指定品牌。本次瑞康屋獨家代理產品包含：Kaleido幻彩彩瓷系列、Viktoria維多利亞奢華系列、Cella Berlin 德國宗師聯名經典白系列、Cookserve得獎無數卡樂芙彩瓷鍋，其中Viktoria維多利亞黃金年代24K金奢華金邊系列，將於6月6日下午14時至15時30分現場進行絕版拍賣！此外，瑞康屋亦特別釋出瑞士Bamix寶迷轉動奇機皇家金奢華款Luxury料理棒，全球限量，現場將同步拍賣，歡迎民眾把握本次機會，踴躍參與，錯過再無機會！

詳細資訊可洽：https://www.rakenhouse.com/