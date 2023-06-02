臺北市榮町商圈蘿莉塔穿搭大賽6月3日華麗登場

飄逸輕盈的裙襬、繁複絢麗的蕾絲再加上醒目可愛的緞帶與蝴蝶結，為凝聚時尚文化的熱情，臺北市商業處輔導臺北市榮町商圈暨城內社區發展協會辦理「蘿莉塔穿搭大賽」，於6月3日中華路一段與衡陽路盛大舉行，並將邀請得獎蘿莉塔們擔任一日店長，歡迎大家前來古色古香的城內商圈，體驗名為蘿莉塔的獨特魅力！



臺北市商業處表示，城中地區的「榮町」在日治時期是台北最繁華的區域之一，台灣第一家百貨公司「菊元百貨」亦在此處落腳，附近也有為數眾多的古蹟，是具備歷史文化底蘊的商圈。隨著時代的變遷，榮町商圈也面臨產業轉型的課題；今年榮町商圈延續辦理蘿莉塔穿搭大賽，參賽者以華麗服裝及自信的舞台，將最具創意時尚的蘿莉塔穿搭展現給觀眾；此外，活動現場還設有文創美食市集，並與商圈11間店家合作推出限期優惠，民眾只需於活動現場於指定貼文按讚即可獲得限量優惠券，數量有限送完為止。在打造商圈嶄新的形象之餘，帶動商圈的經濟發展。

「蘿莉塔穿搭大賽」，於6月3日中華路一段與衡陽路盛大舉行，歡迎民眾前往共襄盛舉。圖／臺北市中正區榮町商圈暨城內社區發展協會提供



臺北市中正區榮町商圈暨城內社區發展協會洪明通理事長表示，蘿莉塔穿搭大賽以可愛、浪漫和華麗的風格而聞名於時尚界，吸引了來自不同年齡層的時尚愛好者。榮町商圈希望透過這個活動，展現蘿莉塔文化的獨特魅力，讓不同年齡層的參與者以「不介意大眾的想法及潮流，只要自己穿上自己喜歡的服裝」的概念，展現忠於自我的時尚。活動更邀請本次大賽得獎的蘿莉塔們，擔任一日店長拍攝商圈宣傳影片，讓更多人知道榮町商圈，並吸引更多人前來感受這種獨特的時尚潮流與商圈魅力。

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