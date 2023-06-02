2023高雄旅遊公會國際旅展 「CHILL遊高雄」主題館吸睛度爆棚

消費滿200送刮刮樂 高雄旭集自助餐餐券大方送

南臺灣最大的「2023高雄旅遊公會國際旅展」於6月2 日 ~ 6月 5日於高雄展覽館歡樂登場！高雄市政府觀光局聯合原民會與眾家觀光業者設立「CHILL遊高雄」高雄主題館，攤位上設計了一隻超大「高雄熊」迎接著大家的到來，也象徵著這次會由「高雄熊」帶領大家趣遊高雄各景點。高雄市市長陳其邁表示，在國門開放解禁後，市府團隊不斷地推陳出新，創造新觀光亮點，今年以來，國內外知名藝人接連在高雄舉辦共逾28場演唱會，吸引超過58萬人次，帶來超過11億6千萬元觀光效益。接下來還有一連串特色觀光活動，諸如海洋派對、美食主題活動、旗津風箏節、熱氣球嘉年華、海線潮旅行、城市野營等，並積極提升優質旅宿服務及觀光遊憩環境，讓高雄觀光時時都好玩、處處皆好遊，帶動觀光及相關產業復甦與發展。

開幕現場邀請高雄知名「祖韻文化樂舞團」，以「高雄海港城市」為主題，運用高雄原民元素為意象，結合原住民音樂、服裝及舞蹈，編排吸睛奪目的表演，傳達高雄海港城市的多樣性與原住民文化的相容性。觀光局副局長劉秀英表示，4天展期中，高雄館有多場舞台促銷好康活動，也有許多破盤價商品要分享給現場民眾，消費滿200元就可參加刮刮樂，有機會抱走豪華餐券等大獎，邀請民眾來一起搶好康。此外，現場還將熱氣球、東高雄原民觀光、旗津等知名景點，做成精美的打卡裝置及拍貼機，要讓民眾化身網紅網帥，一起來推廣高雄最新最好玩的景點及行程。

高雄熊帶你來高雄館玩「高雄一極棒」，過關都有精美小禮物乙份。圖／業者提供

觀光局表示，高雄館邀請「東高雄觀光產業聯盟」、「彪琥台灣鞋故事館」、「裕賀牛觀光工廠」、「旗津青蘭黏土設計坊」、「打狗餅舖」、「志斌豆瓣醬」、「高雄圓山大飯店」、「高雄捷運公司」、「i-Ride飛行劇院」及「恩典農特產品生產合作社」等特色店家進駐，本次參展業者也祭出多款優惠，知名「i-Ride飛行劇院」則將於6月推出《遇見極光：Discover Canada》，讓觀眾不用出國就可感受加拿大的美麗奇觀及極光星空，旅展限定可享買五送一優惠價；「彪琥台灣鞋故事館」，推出展場專屬優惠鞋款，孩童鞋2,000元起、成人款2,500元起；「打狗餅鋪」推出95折優惠，並加碼6月3日限定，消費滿仟元即送「台灣造型便當盒及筷叉一組」；專營那瑪夏天然無毒農產品的「恩典農特產品生產合作社」，購買那瑪夏高山愛玉子一包(480元)贈愛玉酥餅一包(100元)。還有其他各式伴手禮或觀光業者的好康優惠，例如「志斌豆瓣醬」、「旗津青蘭黏土藝術設計坊」、「裕賀牛觀光工廠」、「高雄捷運」、「高雄圓山飯店」等，就等民眾當天來挖寶，保證讓您食、宿、遊、購、行、娛一次滿足！

現場定時安排多檔贈品及好康大放送的互動遊戲，如「一起來Kahoot!」限時搶答，透過舞台上螢幕與民眾遊戲互動，透過回答速度及正確度，系統取前三名，贈送精美小禮；「高雄一極棒(電流急急棒) 」結合攤位牆面，將手中的電流棒順利通過地圖的彎曲道路，即可獲得互動禮贈品乙份，沿路設計高雄在地美食文化路線，使民眾更認識高雄；「雄好競標」搶好康，介紹參展業者產品背景與民眾Q&A互動，並給予優惠展場價及限時超值競標商品；「高雄館Q&A」由主持人對高雄館所推廣的觀光主軸進行介紹，例：夏季海洋派對、亞洲新灣區、旗津風箏節、高雄夜市美食及夏季活動等，邀請民眾一同參與搶答，答對者即可獲得精美禮品。

南台灣最有活力的原住民舞團-祖韻文化樂團，在高雄館表演開幕舞蹈。圖／業者提供

除互動精彩的活動外，還有靜態的「DIY 手作熱氣球小夜燈」，結合「高雄月世界熱氣球」意象，每日安排一場DIY手作活動，只要參與舞台活動及回答問題，即可於活動後領取號碼牌參與當日手作活動，每日最多10人，額滿為止!!「雄上相_拍貼機」打卡互動更是時下年輕人不可錯過的活動了，民眾於高雄館攤位中任一位置拍照且於社群軟體上發文或打卡標記，即可獲得趣位拍貼乙次。當然還有「滿額好運刮刮樂」，館內攤位任一攤位消費滿200元，即可帶著發票到服務台參加刮刮樂活動，換取刮刮卡乙張，人人皆有獎，還有高雄旭集自助餐大獎等你來抽!

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