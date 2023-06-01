jason情緒密碼 情緒改變性格 性格決定命運

療癒是人們與生俱來的一種自我修復能力，來自美國全球認證Emotion code&Bodycode華人療癒導師Jason，5/26在臺北勤美樸真辦了一場『情緒密碼』體驗會！主題是『如何降低企業情緒成本，讓企業更具競爭力』，現場並開放體驗，互動氣氛十分熱絡，當場有人泣不成聲，也有人立刻感覺身體輕鬆許多….情緒密碼(The Emotion Code) 是由布萊利尼爾森醫師(Dr. Bradley Nelson)在 1988年發明，歷經三十多年的診療經驗 所發展出一套最簡明快的療愈系統。

尼爾森醫師目前也是世界能量協會 (World Energy Association) 的首席顧問， 由於現代人的壓力一直都非常緊繃，不論是工作家庭情感或人際關係，你是否常感到一種莫名的無力感？那種明明知道該做，卻總是提不起勁的感覺，其實這些都是潛意識的受困情緒造成的！這些負面情緒一旦累積久了，就會造成身體器官的嚴重失調，進而導致如失眠，頭痛，肩頸痠痛，自律神經失調，以及恐慌憂鬱躁鬱焦慮等各種情緒障礙！包括各種過敏和成癮，如酒癮菸癮賭癮甚至性愛上癮…等等也都跟受困情緒有關！

不同於一般心理醫師用藥物治療的方式，『情緒密碼』是由尼爾森醫師透過『肌肉測試』的原理與個案潛意識進行對談，進而找出其來自遺傳，出生前在母親子宮裡以及出生後的受困情緒，包括更深層的『心牆』及『心靈創傷』，並找出是何時何人何種情緒造成的？確認之後，療癒師就可以用磁鐵幫個案釋放掉，進而提升人體本身的自我修復能力。

科學研究證實，大部分的疾病都是由壓力及負面情緒長期累積而成的，Jason Wu導師希望透過這次現場開放的免費體驗，尤其是針對中小企業老闆及員工釋放各種來自職場的受困情緒，現場反應十分熱絡，也為年底前邀請尼爾森醫師首度來台灣的見面會做了一次非常成功的暖身！

Jason Wu 老師是華人圈少數獲得尼爾森醫師真傳並同時擁有Emotion Code 及Body code兩張證照的台灣人，個人療癒案例遍及台灣大陸及海內外，幫助很多人改善了親密關係職場關係以及各種情緒障礙的問題，連大陸心理醫院董事長都願意為其背書！Jason 老師表示， 其實學習『情緒密碼』一點都不難，不需要任何天賦及『通靈』能力，只要認真練習每個人都可以學得會，一旦我們能夠將這些深藏在潛意識中被綑綁的受困情緒釋放出來， 不僅能讓個人身心靈恢復健康，也能夠幫助身邊的人回歸真我，重新享受生命的精采！如果人人都會釋放負面情緒，我們的社會將會更加祥和，不再充斥暴戾之氣，相信這也是尼爾森醫師發明這套療法的初心。

然而情緒改變性格，性格決定命運，命運往往是由性格所導致的，而性格的培育往往是由情緒累計的，李靜唯老師同時也是中國上海首批情緒療癒師以及美國授證THE EMOTION CODE 情緒療癒師，我們不只是要去瞭解命運，我們更要去追朔發現情緒發生的源頭，去徹底的療癒它釋放它。

『發現密碼』的創辦人-Jason Wu，用來自美國最先進的心理潛意識療癒法，用O環檢測法來與受測者潛意識進行連結，藉由肌肉測試法，判別出受測者內心潛意識進而找出原因並改善心理以及生理的狀況。

李靜唯老師與Jason Wu老師相互結合，從根本情緒問題改變命運，中西星佔結合科學療癒，打造獨創身心健康產業，改變命運，創造幸福人生