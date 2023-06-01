378萬人退休創新高 樂齡學習薩克斯風成熱潮

台灣的高齡化趨勢日益明顯，根據內政部的最新統計，台灣即將迎來歷史上最大的退休潮，今年退休人口預估將達378萬人。如何讓退休生活充滿色彩與活力，成為社會熱議的話題。近年來，有一項獨特的嗜好正逐漸受到退休人士的歡迎，那就是揪團包班學習薩克斯風。

退休生活不再僅僅是悠閒度日，很多退休人士開始尋找新的興趣，尋求精神上的滿足。而薩克斯風學習作為一種透過藝術提升生活質感的方式，正逐漸受到關注。對此，米特薩克斯風教育學院創辦人陳冠文表示：「我們在八年前就注意到這個趨勢，開始針對退休族群設計薩克斯風課程，至今已經啟蒙超過2000位成年人。」

陳冠文進一步解釋，他們不僅提供薩克斯風的學習課程，更定期舉辦體驗活動，讓退休人士有機會近距離接觸這項樂器，並提供樂器讓他們親自嘗試演奏。「我們鼓勵退休人士學音樂，不只活化大腦，也對身體健康有幫助。」陳冠文說。

興趣的培養也成為許多家庭間的甜蜜互動。一些子女選擇在特殊日子如父親節前，帶著退休的父親參加這樣的活動，送給他們一個充滿樂趣的體驗。陳冠文指出：「越接近父親節，由子女帶著退休的爸爸來體驗的人數就越多，大家都想送爸爸一個可以陪伴退休生活的興趣。」

陳冠文進一步分享：「我們發現，很多學員是由他們的子女帶來學習薩克斯風的！因此增加了家庭間的互動和溝通。」這個趨勢顯示，退休生活的品質已經成為人們關心的重點，並且顯示出人們對於將樂器學習融入退休生活的積極態度。

隨著台灣步入高齡化社會，如何讓退休生活更加美好，是一個值得關注的議題。透過學習薩克斯風，不僅可以滿足個人的興趣需求，更有助於提升身心健康，也看到了退休生活可以多彩多姿。