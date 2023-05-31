第二屆2023華陰街徒步區街舞嘉年華6/3起跑

市府近年來透過持續的資源挹注，輔導華陰街自主辦理活動，結合當地及文創形塑商圈、求新求變，配合推動無現金支付、性別友善措施、友善店家、無塑商圈、推廣公平貿易。華陰街已華麗轉身，不僅成為北部知名的傳統的批發，更是年輕人發展文創、生活採買及享受美食的購物天堂。2023華陰街徒步區街舞嘉年華一連串有趣好康的活動，民眾可千萬不要錯過！

華陰街徒步區街舞嘉年華又來囉！為推廣商圈品牌特色，臺北市商業處輔導台北市華陰街徒步區發展協會自主舉辦第二屆「2023華陰街徒步區街舞嘉年華」活動將於6月3日(六)盛大開幕。包括緊扣2024年奧運街舞比賽潮流的「第二屆華陰JAM街舞嘉年華」、線上逛街的「華陰嚴選」以及「華陰優惠巡禮趣」的店家地圖，讓消費者購物拿好禮。

今年隨著華陰街徒步區街舞嘉年華所舉辦的「第二屆華陰JAM街舞嘉年華」賽事，分為不限年齡的「國際霹靂舞大賽」、14歲以下的「華陰JAM兒童霹靂舞」以及不限年齡的「排舞賽事」。高額獎金等你來拿!今年值得一提的是，「國際霹靂舞大賽」將遴選出一位台灣冠軍，獲得免費韓國的來回機票，參加韓國INTOTHEDEEP於十月所舉辦的「世界霹靂舞總決賽」，成為種子選手，這將是台灣華陰街街舞高手與國際接軌的大好機會！INTOTHEDEEP是知名的韓國街頭服飾品，銷售全球10多個國家，包含、日本、台灣、倫敦…等，此次品牌十週年所舉辦的世界霹靂舞總決賽，華陰JAM也可望成為台灣其中一站分站賽，推廣台灣在地華陰街商圈的文化與時尚街舞潮實力。

第二屆華陰JAM街舞嘉年華冠軍得主將可代表華陰街前往韓國參賽。圖／台北市華陰街徒步區北車商圈發展協會提供

華陰街擁有「全台最大平面百貨」的美名，是繼西門町徒步區之後，台北第二條徒步區商店街，近年來漸受到年輕朋友們喜愛，由於越來越多家長也開始兼職經營團購事業、尋求各式各樣的商品的需求也大量增加，華陰街商圈批發商圈，能夠讓團爸團媽有更多好商品的選擇。本次活動結合線上線下店家導覽：如果不想頂著大熱天曬太陽，可以先線上參考「華陰嚴選」，透過社群媒體FB，每周嚴選推薦會員店家，並附上店家配合之優惠訊息等優惠活動，讓消費者可以先線上瀏覽、鎖定目標一次買齊，還可享有優惠。

華陰街商圈活動求新求變，本次結合線上線下店家導覽(圖為去年活動照)。圖／台北市華陰街徒步區北車商圈發展協會提供

喜歡散步走走，感受商圈，請參考「華陰優惠巡禮趣」所設計的華陰街會員店家地圖，消費者只要按圖索驥於會員店家消費滿足下列條件：同一家會員店家消費滿4,000元、兩家會員店家消費滿3,000元、三家會員店家各消費滿2,000元，即可獲得限量高級禮品乙份，讓民眾逛足北部最大的飾品、皮件、百貨商品批發零售集散地華。食衣住行育樂一次滿足還可拿好康。買完逛完可到臨近的寧夏路觀光夜市繼續吃吃喝喝，堪稱為完美的一天。 華陰街雖從日據時代起，早已是全台知名的創業者夢想天堂，至今交易模式也與時俱進，成為許多網拍、攤販、商家的批發商品來源。想瞭解更多活動及訊息請至「華陰街徒步區」臉書粉絲團(https://www.facebook.com/huayinstreet)及「臺北市商業處-我是商Ya人」臉書粉絲團(https://www.facebook.com/tcooc/)查詢。