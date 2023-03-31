「歐彼特菈星空號」兒童新樂園正式登場 聯名國際列車成新地標

創新聯名的太空彩繪列車啟航

線上兒童學習平台-歐彼特菈及知名台灣原創-麻吉貓攜手台北市兒童新樂園推出由首次聯名的遊樂項目「歐彼特菈星空號」國際列車，以漫遊星際、探索宇宙為主題，為孩子們帶來一趟歡樂有趣的太空旅程。 兒童節期間（4月1日至4日）兒童新樂園營運時間延長至晚間9時，4月5日收假日則維持晚間 6 時閉園。連假期間滿滿的表演活動、胖卡市集及許願綻 Fun 星空煙火秀，每日晚間8點綻放煙火，一起來搭乘「歐彼特菈星空號」欣賞美麗的煙火秀吧！

三方聯名攜手邁向國際級樂園

首航記者會上歐彼特菈的吉祥物-歐彼與特菈兄妹將首次亮相，會帶著弋果幼兒園的 40 位小朋友唱跳主題曲 Orbiterra，同時台北市兒童新樂園歡樂大使~麻吉貓也將現身首航記者會，「歐彼特菈星空號」列車將在三方合作代表按下啟動按鈕後「正式起航」。台北市兒童新樂園策略聯盟下與英文學習為主的兒童線上學習平台歐彼特菈及台灣親子知名原創-麻吉貓共同打造創新遊具，期望透過這樣的合作，向國際級樂園的目標邁進。弋果教育集團孫瑞芬董事長代表歐彼特菈表示，從弋果幼兒園的孩子表演中展現了美語的趣學、自學、精學的學習金三角模式成果。麻吉貓多年來擔任著兒童新樂園的歡樂大使，受到小朋友熱情的歡迎，今年是麻吉貓創作邁入十周年，聯名列車的合作，相信會帶給親子們更多的遊玩樂趣及回憶。

搭乘國際列車體驗線上學習樂趣 。圖／弋果教育集團

搭乘國際列車體驗線上學習樂趣

「歐彼特菈星空號」7 節車廂均有不同主角帶領孩子們一起展開太空旅程，歐彼特菈被台灣卓越教育機構-弋果美語選為 Hybrid Learning 雙引擎之一的 Online 引擎線上學習平台，因此特別在車廂內容提供有趣 Q 萌的雙語圖案外，還提供遊客透過手機掃碼方式，體驗歐彼特菈線上學習的樂趣。