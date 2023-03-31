歡慶兒童節吉豚屋滿額請你吃炸蝦 特調飲品新上市點主餐加購只要29元

春天到了，氣溫越來越高，瞄準熱愛飲品民眾，台灣吉豚屋首度推出特調飲品系列，首波包含經典款的無糖茉香綠茶、少女系的蜜桃風味紅茶、輕熟系的黑天使奶茶、大人系的蜂蜜啤酒風味綠茶， 迎合各年齡層的喜好，只要點購主餐任一份，就可享優惠價29元，讓你吃豬排也能喝一杯！此外，迎接長達５天的清明兒童連假，吉豚屋舉辦單筆消費滿300元送酥炸海老一尾慶祝活動，吃越多送越多！

在日本海老有著「新生、成長與進步」的意涵，因此吉豚屋特別選在兒童節舉辦滿額贈活動，祝福所有大朋友、小朋友都能進步成長。而想嘗鮮的民眾，則不能錯過吉豚屋特調飲品系列，原價39元，只要內用主餐任一份，即可享優惠價29元，想與家人好友一同品嘗4杯不同風味飲品，也只要116元！推薦中午想喝一杯但下午還要上班的民眾，選擇零酒精的「蜂蜜啤酒風味綠茶」，撲鼻而來的是香甜的蜂蜜香氣與清新優雅的麥花香，入口就像喝蜂蜜啤酒般的沁涼暢快！女孩們則適合來杯「蜜桃風味紅茶」、「黑天使奶茶」，前者揉合花香與濃韻茶感，還帶有果蜜尾韻，如同品嘗鮮美的熟成日本白桃，豐富有層次。後者則使用嚴選的台灣黑糖與紐西蘭奶粉，調和醇厚濃郁的阿薩姆紅茶，濃郁香甜又不膩口！喜歡清爽無糖的人，吉豚屋推薦「無糖茉香綠茶」，淡雅茉莉香氣，厚實茶感尾韻回甘。四款飲品搭配酥脆豬排，絕對讓全家大小吃的開心、喝的暢快！