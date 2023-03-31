入主NISSAN即享普發金10倍放大 NISSAN KICKS「潮流版」限量上市

裕隆日產汽車為響應政府推出全民共享經濟成果普發現金政策，並實質回饋廣大支持愛護NISSAN的消費者，即日起至4月28日止限時推出「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」購車優惠專案，凡於優惠期間購買NISSAN國產全車系，即可享有普發金6千元升級2萬元配件金，加碼再贈「五夠省」保修護照、0利率分期貸款、68無限里程延長保固等超值購車優惠，總價值超過6萬元，更可享5萬元舊換新優先領，讓消費者幸福入主NISSAN優質車款。

NISSAN KICKS「潮流版」限量上市，配備升級不加價，還可搭配「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」限時優惠，享普發金升級2萬元配件金、「五夠省」保修護照、0利率分期貸款、68無限延長保固等超值優惠。 圖／業者提供

這次裕隆日產為響應政府政策特別規劃之「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」限時購車優惠，即日起至4月28日止凡入主NISSAN國產全車系，即可享普發金6千元升級2萬元配件金，加碼再贈價值1萬5千元「五夠省」保修護照，內容包含機油抵用劵、前檔鍍膜折價劵、鈑噴劵及代步車租車折價劵，同時提供0利率分期貸款專案，降低購車門檻，再送68無限里程延長保固，總價值超過6萬元，更可享5萬元舊換新政府補助優先領。

另為滿足消費者追求與眾不同的個性化需求，特別限量推出300台KICKS「潮流版」，係以亮眼的白頂狂藍專屬全新車色為基底，再運用強化視覺外型的動感擾流尾翼、酷黑17吋鋁圈及酷黑車頂架，打造潮流動感外觀；並追求細節質感，採用精緻潮藍內裝，包含潮藍D-Shape方向盤、潮藍3D紓壓皮椅、潮藍絨毛腳踏墊及精裝壓印頭枕，展現獨特潮流魅力，外觀及內裝極具視覺特色，配備升級不加價，還可搭配「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」限時購車優惠，NISSAN KICKS「潮流版」限量上市熱銷中，即將售罄，敬邀消費者欲購從速。