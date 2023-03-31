肇喜登峰巡迴賽-長華公開賽第三回合 洪昭鑫、謝繼賢並列領先

2023 TPGA台巡賽首場比賽肇喜登峰巡迴賽開幕賽-長華公開賽今天(3/31)在高雄信誼球場打完第三回合，職業新人洪昭鑫打出67桿，與打68桿的謝繼賢暫時並列領先！昨天領先的高藤則以一桿之差暫居第三位。明天決賽，三人同組在最後一組領先組，洪昭鑫將尋求台巡賽職業新人首場奪冠紀錄。這場比賽是今年台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽七站中的首站，總獎金台幣315萬元，冠軍可得60萬元，亞軍30萬元。

張緯綸今天再揮出66桿佳績，以三回合203桿暫列第四，僅落後兩桿，也在爭冠行列。唯一晉級後兩回合決賽的業餘好手陳季群與職業選手何祐誠都交出69桿，同以三回合總桿低於標準桿12桿的204桿，暫並列第五位，落後三桿，明天仍有機會搶冠。王偉軒今天68桿丶李玠柏70桿，兩人三回合同為206桿，與領先球員有五桿差距，暫並列第七。

謝繼賢第三回合打出68桿，暫與洪昭鑫並列領先。圖/TPGA提供/鍾豐榮攝影

明天最後一回合仍分別於第一洞與第十洞同時開球，第一組出發時間為7：05開球；最後一組於8：30出發，比賽預計下午一點半結束。明天決賽勢必好看，好消息是，這次比賽期間有開放觀眾下場，但觀眾務必至櫃檯填寫資料方可下場，觀看時一律走車道，嚴禁乘坐球車，也無提供洞與洞之間接駁，下場安全注意事項，球場也會張貼於賽事公佈欄。觀眾請至球場櫃台繳交保險費 NT$ 30元，再至出發站換取觀賽證貼紙以供辨識。

另外，這項賽事後兩回合決賽賽況採精華錄播方式，分別於4/12-13下午4點起呈現給關心台巡賽的球友們；今年的播放平台除了可在台灣職業高爾夫協會FB丶YouTube丶Yahoo運動丶LINE平台-Golfourit與TPGA官網上觀看之外，今年還增加了智林體育台及LineToday兩個播放平台，另外全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒，也在全省20個球場播放賽事。