5天連假出遊首選義大世界 跳入瑪利歐冒險宇宙

「連假去哪玩？」面對孩子天真渴望的提問，做爸媽的都規劃好了嗎？義大世界早早替日常忙碌工作的父母親準備好豐富的連假亮點行程。

長大不漲價 義大遊樂世界連假門票超優惠

連假開局先學瑪利歐不長大、一路玩到老的冒險精神。4月1日至4月5日連假期間入園義大遊樂世界，不管學生、爸媽、社會人通通都只要580元，12歲以下兒童買一張門票再加贈一組票價等值商品。連假期間全區天天上演多達18場驚喜奇幻表演，再加碼吉祥物手作活動，親自佈置義大吉祥物可愛盆栽，帶回紀念2023年首度冒險尖叫的玩樂里程碑！

義大「國賓影城」X「玩具”反”斗城」推票券共享

焦點轉往義大Outlet Mall，歡慶經典電玩ICON「超級瑪利歐」首支3D電影《超級瑪利歐兄弟電影版》在清明連假上映，義大國賓影城攜手義大玩具”反”斗城推出「雙城」優惠共享活動，攜電影票根可享瑪利歐玩具折扣、憑玩具”反”斗城消費發票至影城販賣部可享會員獨享價。

《超級瑪利歐兄弟電影版》在清明連假上映，義大國賓影城攜手義大玩具”反”斗城推出「雙城」優惠共享活動。圖／業者提供

全家應援！ 小小賽車手人生第一張駕照

喜歡瑪利歐賽車系列的，快來現場報名參加「挖沙咪」舉辦「萌孩考駕照」活動。在仿若瑪利歐賽車道的賽道上，自由挑選喜歡的車型，體驗真實上路的童趣。闖關期間，一家人共同努力打氣、拍照打卡，紀錄小小賽車手考取人生中第一張駕照的英姿。更精采的是，館內高達4層樓高的傑克魔豆溜滑梯，彷彿跳入瑪利歐水管通道一般，大人小孩都可以一同體驗電玩經典場景的驚喜體驗。

國際巨星水管工兄弟 來義大Outlet一次蒐藏

為開心迎接大小朋友們最喜愛的國際巨星，義大Outlet玩具品牌FUNBOX也趁勢推出的一系列瑪利歐主題玩具，包括療癒可愛的香菇抱枕、刺激好玩的瑪利歐桌遊等角色場景與模型。爸媽可以和孩子們盡情發揮創意和想像力，在家一起「家家酒」瑪莉歐的冒險世界！

全台唯一擁有Outlet、主題樂園、星級飯店歐風山城 吃喝玩樂購一次滿足

全家雙手滿抱《瑪利歐》，加碼走逛義大世界、這座全台最美歐風山城美鎮，集合打卡景點、異國美食、星級住宿、Outlet購物、主題樂園……連假放電、曬旅行的經典元素一站到位、一次滿足。返鄉出遊，吃喝玩樂購，聰明的爸媽首選義大Outlet Mall，共度精彩難忘的兒童清明連假！

返鄉出遊，吃喝玩樂購，聰明的爸媽首選義大Outlet Mall，共度精彩難忘的兒童清明連假！圖／業者提供

連假戶外運動時尚 義大Outlet款款最優惠 消費加碼賺購物金

普發六千元再即，就到義大Outlet聰明消費放大荷包，添購運休時尚穿搭。戶外品牌AIGLE、The North Face、Timberland 、TRAVELER、GOHIKING、歐都納atunas、北極熊POLARBEAR、MERRELL等3月31日（五）至4月9日（日）單筆消費滿3,600元發票並出示義大會員E卡，即加贈電子抵用劵100元（贈品數量有限，換完為止）；adidas更祭出球鞋服飾類3件75折、帽子2件8折、長袖買2件也只要6折優惠。4月1日（六）至4月5日（三）義大Outlet Mall全館當天累計消費滿3000元發票，就有機會把高雄萬豪酒店雙人住宿券及時尚輕奢包款帶回家

義大Outlet Mall連假加碼讓您買越多賺越多，更多優惠資訊請上義大世界購物廣場官網查詢https://www.edamall.com.tw/。