倍潔雅進駐蝦皮商城大玩創意聯名 單日業績創25倍彈跳

讓「首購族」成為一輩子的「回購族」

「工作就像衛生紙，永遠在幫別人擦屁股。」

「朋友就像衛生紙，失戀的時候特別好用。」

這不是職場或戀愛金句，而是全台最大衛生紙進口商倍潔雅與蝦皮購物推出的聯名商品「人生就像衛生紙」，其包裝上令人會心一笑的文案。

2015 年才進駐台灣的倍潔雅品牌，透過及早佈局各大電商通路，並藉由異業合作來結合彼此資源，得以與春風、舒潔齊名三大台灣人愛用衛生紙品牌之外，在 20 歲至 29 歲年輕客群中更獨佔鰲頭，這群年輕人大多為踏入人生新階段的『衛生紙首購族』。

打破電商流量成本愈來愈昂貴的困境，倍潔雅於 2017 年進駐蝦皮商城後，把握密集的造節活動、平台數位行銷工具，並搭配超級品牌日大玩創意聯名，翻轉大眾認為最平凡卻也最必要的日用品—衛生紙，並創下單日業績彈跳25倍亮眼佳績，甚至打破電商旺季總集中在Q4 的現象，讓所謂「業績度小月」期間所舉辦的品牌活動，依舊達成單日業績彈跳 12 倍的豐碩成果，拉近與大月的業績差距，奠定「好韌真」在消費者日常生活的品牌定位。

「衛生紙」也能專攻個人化定位！鎖定「首購族」、更要拉攏一輩子的「回購族」

圖／蝦皮購物提供

「衛生紙這種日用品其實是蠻無聊的類別，消費者有需求就補貨，通常不會花太多時間去思考。」採訪一開始，倍潔雅品牌行銷經理蘇佾吟直言不諱：「但它也是每天必備的剛性需求。就算使用者不買這家，也必定買另一家。」精準的市場分析，使得倍潔雅細緻洞察到社會環境的變遷、連帶影響了目標受眾的輪廓。這些人多半是剛離家自力更生的大學生、剛出社會的新鮮人，或是剛成家的小倆口新婚族，手頭尚不寬裕，因此更願意把預算投入受專業認可且高 CP 值的日用品牌。

於是，有別於其他品牌以家庭定位為主，倍潔雅透過「個人化定位」專攻這群甫出社會及上大學的首購族們，並針對主力客群需求，推出強韌不易破的三層衛生紙「好韌真」系列，讓精打細算的消費者主動在社群上推薦：「用一張就足夠，從此不需要再抽兩張！」

而無添加漂白劑的「純粹」系列，則從新手爸媽家庭切入，讓這個以「寶寶的第一張衛生紙」定位的產品線，陸續填滿其他家庭成員的生活，成為全家人再也離不開的必需品。

早在各大廠紛紛投資永續、減碳趨勢之前，倍潔雅旗下家用紙品就已100%全面採用世界最大森林認證體系 PEFC的原紙；此外，為了反映台灣多元、包容社會的特性，以及強調產品強韌不易破的特質，倍潔雅也邀請形象堅韌的烏克蘭裔台灣籍藝人瑞莎擔任品牌代言人，深耕品牌的同時，並爭取台灣大眾的認同感，成為「首購族」的一輩子愛用的品牌。

倍潔雅攜手品牌強強聯手，「人生就像衛生紙」聯名商品獲頒社群文案獎

圖／蝦皮購物提供

在日用品項裡，衛生紙類的消費者多半是「一試成主顧」，於各大電商通路的舊客比率皆高達 7 成。除了鞏固舊粉絲，倍潔雅該如何拉動新粉以便持續拓展市佔率呢？

無論是與其他品牌強強聯手，抑或與蝦皮購物的聯名，異業合作形式都使倍潔雅透過資源結合與客群互補，順利擴展既有市場，進一步精準鎖客。舉例來說，倍潔雅與德國洗衣精品牌 Persil 曾於蝦皮商城超級品牌日攜手，結合兩大品牌資源，掌握家用品領域的潛力客群精準下手，達成單日業績彈跳 25 倍，同時滿足以更優惠的價格回饋舊客外，也因此吸引到特別精算家中日用品支出的主婦客群。

此外，市面上衛生紙每一包多半介於 90 抽至 110 抽，倍潔雅與蝦皮購物聯名合作推出的衛生紙，除了特意設計成高容量的「200 抽」，也打破一袋衛生紙總是同個包裝的傳統模式，在每袋衛生紙包裝外面印上6種不同文案，讓天天用的衛生紙，也變得天天都有趣，即便是放在辦公桌上平凡的工作日常都能變得充滿趣味。

這款「人生就像衛生紙」的聯名商品推出後，既叫好又叫座。除了獲得 2021 年《動腦》十大社群文案，業績也成長將近 30 倍，更引來一批批全新的年輕客群粉絲，此番活潑鮮明的新品操作為品牌帶來拓客契機。

「異業合作能讓我們把新客變舊客，然後再去找新客。這樣便成了一個持續培養新客的正向循環。」由於市場反應頗佳，倍潔雅資深全國業務經理陳建宏透露，預計今年 4 月底將再推出第二款與蝦皮購物合作的聯名商品，延續過往好評，這次預告也讓人滿心期待。

13萬養粉密技公開—密集造節、精準廣告、回饋互動，拉動業績創單檔逾38倍成長！

圖／蝦皮購物提供

在電商流量成本愈來愈昂貴的當下，像衛生紙這樣平凡卻又必要的日用品，得透過固定且密集的曝光活動拉動業績成長，倍潔雅除了透過蝦皮商城「正品保障、15 天鑑賞期、蝦皮安心退」等三大保障與善用蝦皮聊聊工具，成功累積品牌旗艦店近 13 萬名粉絲外，擁有高達五星好評的顧客回饋及商品退貨率低於 0.5% 等佳績，可以看出品牌持續創造與顧客互動的正循環。

圖／蝦皮購物提供

另一方面於數位行銷工具的使用上，倍潔雅透過蝦皮 x Meta 廣告於大檔期間加碼投資，拉升 ROAS（廣告績效）高達 19，同時也曾在去年11.11最強購物節等大促期間，結合各種遊戲體驗、回饋機制等，再創大檔最高單日業績彈跳 38 倍，表現十分突出外，陳建宏更因此表示：「從前投放廣告就像瞎子摸象，我們無法確定成效究竟來自品牌或平台資源挹注？但蝦皮購物的精準行銷讓我們知道自己投放多少、成效多少。」促使品牌不但成為許多回頭客的必買愛用，在擄獲新客方面更是連連出擊，除了穩固市占率，倍潔雅更要搶攻消費者們的心占率！