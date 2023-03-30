嚴立婷好身材的秘密武器！

必麗塑溫雕溶脂新機上市 輕鬆塑造嚴選體態

體重有迷思？在意數字，不如打造最喜歡的樣子，還在為體重計上的數字發愁嗎？其實體態比體重更重要！隨著消費者的健康意識抬頭，許多人都了解不應該將重心只放在減重上，有好的體態和勻稱的線條更加是自信來源。日前市場上推出全新的必麗塑「溫雕溶脂」，主打兩階段式塑型，可立即回到日常生活中，沒有冗長恢復期，是非常適合久坐上班族、想展現S曲線的女性以及忙碌的媽媽族群。

品牌大使「嚴選」！嚴立婷縮時打造、維持身材的祕訣，品牌大使-嚴立婷出席記者會時分享：「必麗塑安全、體驗起來沒有太大的不舒適感且效果好。」每天面對鏡頭的她，以往靠嚴格控制飲食和規律運動維持體態，但有些局部的曲線真的很難加強。自從接觸必麗塑後，發現借助科技輔助，不僅事半功倍，也可更輕鬆的塑造完美體態。嚴立婷更表示：「必麗塑時間只需25分鐘，滑一滑手機就過去了，適合忙碌的現代人雕塑曲線、維持身材。」

多位名醫齊聚新機上市發表，分享兩階段塑型的優點，祈約美醫皮膚科診所-高嘉懋院長也分享目前體雕市場趨勢，從以往音波減脂、發展到冷凍溶脂和雷射溶脂，而必麗塑的溫雕溶脂改善以往減脂較疼痛和恢復期冗長的缺點；(MP)2探頭技術更能進一步打造身體曲線。

而慕顏時尚美學診所-韋志曄院長認為，雖然以手術(例如抽脂)等侵入式固然是最直接有效，但相對風險也較大，必麗塑溫雕溶脂適合想要快速塑型但害怕手術風險的族群。

新機上市現場，所有醫師也同聲呼籲：無論男女且不分年齡都該有正確的體態觀念而非僅關注體重數字！，選擇最適合自己的療程，做好溝通才能確保安全與效益。