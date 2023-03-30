肇喜登峰巡迴賽-長華公開賽 高藤躍居領先

台巡賽首場比賽肇喜登峰巡迴賽開幕賽-長華公開賽今天(3/30日)在高雄信誼球場完成二回合，昨天並列第二的高藤抓下7鳥無柏忌，打出65桿，以兩回合總桿低於標準桿13桿的131桿，獨居領先！謝繼賢揮出66桿，以兩回合低於標準桿11桿的133桿，暫居第二；打首場職業賽的洪昭鑫交卡67桿，以兩回合134桿，暫居第三。

至於首日領先的何祐誠打出70桿，業餘好手陳季群65桿，兩人同以兩回合低於標準桿九桿的135桿，暫並列第四位。林遠惟打出個人最低桿紀錄65桿佳績，李玠柏交出70桿，兩人同以136桿暫並居第六。張緯綸交卡66桿，以137桿暫列第八位。

今天早上因球場濃霧，第一組開球時間延後半小時至7:20，其後賽程順利，高雄地區天氣依然炎熱，高溫到32度，風勢雖不大，風向有些亂，增加了挑戰性。

謝繼賢今天打出-12桿暫列第二。圖／TPGA提供/林聖凱攝

此次比賽長華集團總裁黃嘉能加碼連霸獎金台幣60萬元，詹世昌若能衛冕成功，即可贏得120萬元，因此他的表現也受到注目，今天他打出69桿，以141桿上升至暫並列第19。

暫時領先的高藤今天射下七鳥，無柏忌（昨天六鳥無柏忌），推桿與昨天首日一樣準，都是28推，分別在第2丶6丶11洞是4-5呎的小鳥推桿；第12洞是36呎小鳥長推，三個五桿洞第8丶15丶18洞都是一切一推抓鳥，再創個人在信誼球場的比賽最低桿紀錄！謝繼賢今天抓六鳥一柏忌，他表示今天打出佳績，主要歸功準確的推桿，十八洞25推，比昨天少2推，包括第16及17洞兩記39呎與42呎的長推桿抓鳥，以及兩個五桿洞的一切一推射鳥成功，「一下場第一洞就抓下12呎的小鳥推桿，就覺得今天手感不錯！本周這兩天的推桿都很好！」

今天打完兩回合後，大會將取總桿平標準桿144桿以內共51位選手晉級後兩回合決賽。明天第三回合仍分別於第一洞與第十洞同時開球，第一組出發時間為7：05開球；最後一組於8：30出發。