工藝之最 成就不凡 旗艦跨界跑旅TOYOTA CROWN跑格導入

去年全球發布後即就備受注目之豐田旗艦跨界跑旅TOYOTA CROWN，和泰汽車宣布堂堂導入，提供貴族版2.5升Hybrid、皇家版2.4升Turbo Hybrid二款，售價各為157萬及207萬元。

經過16代蛻變，全新TOYOTA CROWN打破傳統級距定義，以Crossover跨界跑旅車格展現其「創新與挑戰」的DNA。此外，提供動力豐沛的全新2.4L Turbo Hybrid以及優異油耗的2.5L Hybrid兩種動力系統，為駕駛打造最高品質駕馭享受，完美呈現日本頂尖工藝的技術樣貌，更符合品味獨特與持續進化的潛在車主特質。

CROWN被視為TOYOTA先進技術和造車工藝的先鋒，它代表著TOYOTA「創新與挑戰」的品牌精神，經過每一代CROWN不斷的淬鍊及挑戰，在時代發展的浪潮中不斷前行，不僅不拘泥于傳統、更追求大膽突破。

從講究細節的車體設計、追求卓越的動力科技到悉心款待的駕乘感受，不容妥協的態度融合創新的做法，成就CROWN今日不凡的榮耀風範，持續帶領TOYOTA往下一個時代前進。全新CROWN以打破傳統級距定義的Crossover跨界跑旅車格大膽突破過往形象。較高的底盤搭配獨有的斜背流線，造型動感且前衛。1,540mm的車高提供駕駛優於轎車的視野，搭配634mm的臀點高度，讓乘客於上下車時更為便利。

CROWN搭載LED頭燈與貫穿式日行燈，塑造如雙髻鯊銳利侵略感前視，修長的車身(4,980mm)與軸距(2,850mm)，創造更為開闊的視覺感與寬敞車室空間，貫穿式的LED尾燈與頭燈相互呼應，呈現簡約有力視覺效果。皇家版更可選配獨特雙色造型塗裝，結合21吋鋁圈設計，增添科技與運動氣息。

TOYOTA CROWN貴族版搭載先進2.5L Hybrid系統，創造每公升可行駛22.4公里絕佳油耗！圖／業者提供

皇家版搭載讓人放膽馳騁的全新2.4L Turbo Hybrid系統，提供卓越豐沛的動能同時兼顧優異的油耗表現；而貴族版則搭載2.5L Hybrid系統，在行進間收放隨心，為駕駛打造最高品質駕馭享受。多重選擇，滿足消費者各種駕馭的想像。全新2.4L Turbo Hybrid系統，是以Direct Shift 六速手自排系統，與搭載D-4ST雙噴射供油系統的2.4L雙渦流渦輪引擎，結合eAxle電子驅動馬達、全新雙極鎳氫電池而成的渦輪油電複合動力系統，於低轉速即可實現高扭力，達到最大綜效馬力348ps，0~100 km/h加速只需5.8秒！同時仍可提供15.6km/L優異油耗。至於2.5L Hybrid系統則採VVT-iE電子式可變汽門正時控制系統，搭配E-CVT電子控制無段變速系統，以及全新雙極鎳氫電池，有效提升Hybrid電池的充放電效率，不僅讓油耗值達驚人的22.4km/L，亦帶來最大綜效馬力222ps動力輸出，以尖端科技創造優異燃油經濟性與卓越動能表現。

在系統結構上，CROWN採用前麥花臣、後多連桿獨立懸吊設定，搭配AVS可變阻尼避震系統，與E-Four Advanced電子式四輪傳動系統，透過駕駛模式切換(ECO/COMFORT/NORMAL/SPORT S/SPORT S+/CUSTOM) ，提供絕佳操控體驗，其中CUSTOM可針對動力、懸吊、轉向進行多達18種組合設定，真正體驗駕馭隨心所欲，與讓人會心一笑的舒適乘坐感受。

TOYOTA CROWN皇家版的全席頭等艙，擁有雍容大器格局，打造頂級駕馭氛圍。圖／業者提供

車室運用「全席頭等艙」思維鋪陳，中島式設計為雙前座帶來開闊視野且獨立的空間，後座寬敞的腿部空間與微包覆座椅舒適透氣，不僅將膝部空間放到最大，更讓每位乘員皆享頭等艙的寬敞享受。前座椅具電動調整、加熱、通風、Easy Access功能，亦提供後座左右加熱座椅，帶給駕駛與乘客舒適感受；後座與座椅肩線同高之車窗設計，悉心款待車上的每一位乘客，盡享舒適旅程。座椅暖金色滾邊與精緻縫線相輝映，搭配環艙Warm Steel暖金色飾條，與全景式天窗，更顯低調奢華，大器格局不言而喻。前艙集中式按鍵設計，方便駕駛在觸手可及的水平線上完成各項功能操作並提供良好駕駛視野。全車系配備線傳式電子排檔、HUD抬頭顯示器、12.3吋全數位儀錶板，多達12種駕駛風格模式，讓駕駛盡情展現自我；12.3吋導航影音主機搭載無線Apple Carplay與有線Android Auto，搭配JBL音響，以滿足車主全方位的娛樂需求。同時，CROWN採用S-FLOW智慧型雙區獨立恆溫空調、後座出風口、前方直立式手機放置格、前後座共4個Type C接孔，與足踢感應式電動尾門等多項人性化貼心配備；而後行李廂容積達450L，可放置3個高爾夫球袋，必能滿足日常休閒裝載需求。

全新CROWN全車系標配TOYOTA極致安全防護系統(TSS) 3.0，包含ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統、以及RSA速限辨識輔助系統。此外，CROWN也導入多項安全系統，包括SEA安全離座警示功能，可在車輛後方有汽車或摩托車通過時提供警示，以降低開門時後方來車碰撞的風險；PVM環景影像輔助系統亦加入透視底盤功能，並可於不同檔位切換視角，讓車底的狀況一覽無遺；PUH行人撞擊緩衝機制，當感知器偵測行人遭受碰撞時，引擎蓋後方將立即彈起以降低行人頭部的撞擊傷害可能。全車標配43項主被動安全防護系統，全方位守護駕駛的用車安全。

為禮遇首批買家，現在入主首400名車主即可享專屬尊榮交車禮！為和泰汽車與Samsonite合作，僅打造限量400個之CROWN x Samsonite Black Label專屬登機箱。