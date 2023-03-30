永續淶滬文旅 樂遊寶島成真

「樂遊寶島」推行產地農食的永續餐桌、提供企業訂製環保布料用品，響應減碳、推廣飯店建置低汙染，以國寶台灣肖楠葉為清潔的環保洗沐等用品、杯墊與相關物件之共用、再生利用，及其相關供應鍵建置智慧綠色物流管理系統，並訂製綠色生態遊程，主打全台360°永續旅遊體驗及各地生態觀光創建。

聯手打造聯合國SDGs發展目標「360°綠旅店」

「樂遊寶島」長期深根拓展海內外場域總體規劃，管理顧問，尤以深度產業旅遊、串聯觀光工廠、農場、酒店、田園綜合體、城市禮物等豐沛的小鎮開發總體營造資源，導入獨特人文創意精神，並與專營永續關係企業「莫比智能旅遊」全力整合各符合永續指標之完整旅遊解決方案，竭力打造引領世界永續旅遊指標新風貌。

淡水淶滬文旅聯合國SDGs發展目標「360°綠旅店」。圖／業者提供

近年因2021年11月辦理第 26 屆聯合國氣候變化大會（簡稱：COP26）後，淨零成為國際議題，歐、美各國紛紛用貿易、外交手段，促使各國加強減碳行動，為符合國際趨勢與法規，加強永續競爭力，許多台灣廠商已紛紛加入由氣候組織（The Climate Group）及碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）所提出的RE100(100％再生能源)，以碳排放淨零為主要目標，綠色經濟儼然成為未來重心，企業或組織營運需透過碳捕捉與封存等相關方法抵換，使碳排放為零，也將成為轉型新契機。

淡水淶滬文旅一樓好農好物精選伴手禮。圖／業者提供

「樂遊寶島」 完整規劃減碳路徑跟上綠色消費的友善環境消費模式，在食衣住行育樂等議題中提供淨零轉型的解決方案，樂遊寶島顧問團隊與淶滬文旅總經理張佳玄近來攜手建置「淡水淶滬文旅」為國內首座整合深度永續綠化文創旅店，甫試營運即受到很多旅客的好評！