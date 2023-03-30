2023年首場食品採購大會 12國40位買主來臺搶頭香

2023年台灣邊境解封後，由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的食品業首場大型洽談會，於3月30日在台北國際會議中心舉行，吸引我主力市場之歐、美、亞及大洋洲12國40買主參加，重要買主包括在泰國營運7-11便利店的卜蜂集團、亞洲最大連鎖超市的日本AEON及新加坡第三大超市昇菘，採購我水產、茶、咖啡、糕餅及酒類等產品。

本場活動睽違3年後在國內舉辦，受到國內食品業界高度重視，精銳盡出，積極爭取訂單，共計111家我供應商報名，與買主進行逾270場次洽談，指標性業者包括臺灣菸酒、味全、光泉、味丹及開元等。

國際貿易局副局長李冠志致詞歡迎業者運用「臺灣食品GO躍升計畫」。圖／貿協提供

其中，「珍珠奶茶」最受買主青睞，包括美國Boba Guys、泰國卜蜂、荷蘭Engel及澳洲AA INT’L等對此項目採購意願高；新加坡買主Bizgen則分享當地市場趨勢，「環保、健康」是星國政府力推的產業政策，要求產品包裝要能回收，強調少糖，並將含糖濃度分為由A至E的規格，做為消費者選購依據。另外，中華點心大廠C商最先傳出捷報，因之前即利用視訊會議與澳洲T買主洽談，後續寄送樣品確認規格，這次洽談進行細節確認，可望接到該買主的刈包訂單。

現場買主開心合影，盛讚活動。圖／貿協提供

貿易局副局長李冠志表示，臺灣食品業者擁有良好的生產及管理技術，產品多元豐富及美味，受到世界各國消費者的喜愛。疫情期間，食品業也和其他產業一樣，受到衝擊，現在世界各國逐步解除防疫措施，食品市場可望恢復正常。為協助臺灣食品業者掌握後疫情商機，貿易局推出「臺灣食品全球GO躍升計畫」，已辦理完成的波灣食品展及東京食品展，參展成效良好，相信這場洽談會可以再創佳績。

國際貿易局副局長李冠志、外貿協會秘書長王熙蒙參觀產品展示區，聽取茶加焙國際公司總經理王招欽解說。圖／陳宗慶

外貿協會秘書長王熙蒙表示，臺灣人說「吃飯皇帝大」，代表對飲食重視，而臺灣因為融合各國文化，及擁有良好技術與研發創新能力，食品受到各國消費者喜愛，去（2022）年出口前三名的出口市場為美國、日本及中國大陸，食品是很好的溝通媒介，將臺灣與各國人民連結在一起。

法國買主專注研究展示區產品。圖／貿協提供

貿協全年攜手食品業者拓展商機，後續系列活動有新加坡食品展（4/25-4/28）、日本台灣食品祭（4/29-5/7）、加拿大食品展（5/9-5/11）、台北食品展（6/14-6/17）開展首日的「國際食品通路商採購大會」，並透過在馬、韓、加、菲等國辦理臺灣食品快閃活動，以及在星、越辦理的線上線下促銷活動，預期可強化連結海外實體通路，大幅促進出口實績。