喬越集團與甘樂文創 齊力手護三峽溪

『甘樂文創』，是一群熱愛土地的返鄉青年創建的社區營造團體，看見孕育三峽的河流–三峽河（溪）成為遊客和居民丟棄垃圾的地方，2010年開始，在三峽發起淨溪行動。喬越集團長期關注社會和環境議題，至今累計投入超過1500企業志工小時，今年喬越集團攜手『甘樂文創』，由總經理楊天祥率領百位員工，利用週六補班日走出戶外，挽起袖子淨溪，用行動關懷三峽河（溪），一起找回土地認同。

三峽河（溪）中垃圾多來自家庭生活、當地觀光客與上游帶來的垃圾。本次淨溪撿拾垃圾袋的廢棄物達數十袋之多，拾獲的垃圾千奇百怪，總計達136公斤，包括廢棄馬桶、民生用品、寶特瓶、菸頭、塑膠袋等，更有喬越員工於溪旁草叢內，撿到皮夾和手機，隨即送往三峽派出所，成為淨溪活動的意外收穫。

本次淨溪活動拾獲的垃圾總計達136公斤。圖／喬越集團提供

『 甘樂文創』，是一群熱愛土地的返鄉青年創建的社區營造團體，看見孕育三峽的河流–三峽河（溪）成為遊客和居民丟棄垃圾的地方，2010年開始，在三峽發起淨溪行動。喬越集團長期關注社會和環境議題，至今累計投入超過1500企業志工小時，今年喬越集團攜手『甘樂文創』，由總經理楊天祥率領百位員工，利用週六補班日走出戶外，挽起袖子淨溪，用行動關懷三峽河（溪），一起找回土地認同。

三峽河（溪）中垃圾多來自家庭生活、當地觀光客與上游帶來的垃圾。本次淨溪撿拾垃圾袋的廢棄物達數十袋之多，拾獲的垃圾千奇百怪，總計達136公斤，包括廢棄馬桶、民生用品、寶特瓶、菸頭、塑膠袋等，更有喬越員工於溪旁草叢內，撿到皮夾和手機，隨即送往三峽派出所，成為淨溪活動的意外收穫。