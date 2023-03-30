晨間廚房創意無極限 兒童節首推DIY塗鴉小車組

早午餐領導品牌晨間廚房，兒童節首推DIY塗鴉小車組活動，自4月1日起，凡到晨間廚房全台分店，消費滿百即可免費獲得DIY塗鴉小車一組，輕鬆組裝、毫不費力！晨間廚房同時也與台灣文具品牌合作，推出時下最夯的限量低於五折超值優惠的「噴噴筆組」，邊玩邊培養美感，親子共同創作都超適合！

4月1日起，到晨間廚房全台分店消費滿100元即可獲得DIY塗鴉小車一組，滿200元即可獲動DIY塗鴉小車車2組，以此類推（數量有限，送完為止）。空白的小車組讓小朋友盡情發揮創意、快樂塗鴉，也在組裝小車過程中體驗塗鴉小車從平面到立體的空間感變化！

現在使用晨間廚房APP，就有機會獲得限量的SKB噴噴筆。圖／晨間廚房品牌提供

晨間廚房也推出噴噴筆加購活動，4月1日至4月30日止使用晨間廚房訂餐APP「晨間商城」內，即可透過會員點數兌換限量噴噴筆組，並至選擇指定店家取貨，待收到晨間廚房寄發簡訊，再到店繳費取貨。SKB的《噴噴筆》，也是「噴的彩色筆」，商品特色為色彩顏料成分安全、清潔便利。

此外，尚推出FB指定抽獎活動，4月20日前，完成DIY塗鴉小車車，上傳照片至指定貼文即可抽獎，詳細抽獎資訊請見晨間廚房官方粉絲團https://www.facebook.com/LaMorning

兒童節即將來臨，一起為孩子們創造美好回憶！不論是手作DIY塗鴉車車，或是參加Facebook抽獎活動，還是APP噴噴筆加價購，都能讓孩子們在這個特別的節日中感受到無比的歡樂！