『國華高爾夫球場』全面改造升級 開心擁抱年輕世代高球族群

國華高球場自1970年開場，至今已近53個年頭，是最貼近台北市的一座正規18洞高爾夫球場。結合渾然天成地形所設計的國華球場，其球道由日本名門設計師-阿部桓雄設計，隨著自然地形起伏，充分表現球場的特色與高低差的擊球樂趣，打造一個十八洞都有其特色的球場。沙坑及水塘障礙配置恰到好處，兩旁的樹木茂密厚實，是夏日球敘的最佳選擇。『十八羅漢』雕像佇立於每洞發球台旁，濃郁禪味自然融入於球場，展現其獨特的風貌。

球場條件好到不行，但改變和升級需要決心和氣魄，國華高球場正在用行動作自我提升！而且，是從紮根處做起，為了提升擊球品質，國華球場自去年開始進行球道改造，噴灌系統已完成9洞安裝，接下來將進行梯台的改建。使用許久的百慕達419草種，因所需日照時間較久不易維護，球場也考慮陸續更換，希望不久的未來呈現給客人一個嶄新的面貌。

雨後從國華球場遠眺，四境盡是雲霧飄渺。圖／業者提供

還一個努力方向是，要用紮紮實實的美食抓住每位年輕球友的胃！為在客源擴展面上力求年輕化，特與知名麵食料理品牌「賈以食日」攜手合作，要提供進場客人更多樣且年輕化的飲食選擇。「賈以食日」品牌源自80年代掌廚著名餐廳「天津衛小館」的賈家父輩，當年精心研發多道拿手菜及經典料理，品牌創辦人賈靜雯與賈子宸（衛斯理）從小耳濡目染父母對食物的用心，也造就了他倆對料理的堅持與講究。國華球場與「賈以食日」的異業結合，是球場力求年輕化的最佳明證。首波主打川辣鴨血冬粉（品牌人氣個人麻辣鍋、可以喝的麻辣湯頭）﹔翠玉三鮮水餃（復刻賈家的餃子，打造手工捏製般的口感，一嚐肉鮮菜鮮海鮮）﹔麻辣鴨血冬粉水餃（創意麵食之作、獨一無二的口味與口感）及麻薑麵（延續傳統但賦予新滋味的拌麵創作）。這幾道精挑細選且符合現在年輕族群口味的飲食，一推出後便讓球場客人佳評不斷，接下來國華球場與「賈以食日」會陸續推出更多飲食選擇，請大家拭目以待。

最重要的，也是今年國華球場一大賣點和話題點是，今年球場特別推出『專屬秘境特區』，一個兼具室內及戶外的獨立私密空間，自去年底試營運以來即廣受各界好評，室內近80坪的空間加上戶外逾500坪的翠綠的高爾夫球場專屬草皮，接辦百人的中小型活動絲毫不成問題。也因為這樣，國華球場特成立專案部門接洽對外招商業務，就是要讓更多人除了到球場打球外，亦可將新品發佈會、服裝走秀、賞車、婚禮、企業聯誼交流、小型演唱會…等活動，選擇到這個業界罕見的場地來舉辦，一個既有郊區觀感卻有市區便利的場域，停車便利且與世隔絕，肯定可給參加者耳目一新的高球風貌。

國華球場『專屬秘境特區』，室內近80坪空間加上戶外逾500坪的球場草皮綠地，足可接辦上百人的中小型活動。 圖／業者提供

業界最年輕女性且具專業知識的國華球場副董事長何麗純，在董事長支持下除了協助國華高爾夫球場提升各項軟硬體的品質之外，也希望用不同形式在台灣推動高爾夫運動。國華球場將偕同當下台北市最具盛名的HOPE高球學苑教練團，與國華文教基金會攜手合作共創高爾夫新生態。國華青少年專案計畫預訂將於下半年啟動，屆時將由HOPE高球學苑的年輕教練團，透過正確觀念的傳導，加上國華文教基金會資源的投入，希望能為下一代年輕教練與青少年的成長盡一己之力，國華文教基金會將負責相關宣傳及活動規劃。期望以球場、學苑、基金會，這樣鐵三角般的密切配合，創造新氣象、注入產業新生態，推動高球運動加強年輕化、朝向更活潑創意、多元的走向。

何麗純以身為高球業者及專業教練的背景，對高球產業發展一直都不遺餘力，也以實際行動招攬更多新血，加入一同推廣高球運動的行列。最新好消息是，五月份國華球場將首次攜手中華高協，讓C級教練講習在這個離台北市中心最近的球場舉辦，高協官網日前才剛開放報名就被秒殺！年輕後起的準教練們屆時有機會聽她講課傳授多年教學經驗，未來她也希望由國華文教基金會主導，引進更多不同的專業課程，讓下一代選手、教練們接觸到更多的新知、更全面的成長。何麗純希望藉由一系列不一般的活動方式，高爾夫產業能在台灣繼續蓬勃發展，接觸年齡層可以越來越低越容易、球迷可以越來越多越廣泛、活動也可以越來越多元越有趣的呈現！