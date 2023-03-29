全民普發6000 集雅社推出空調早鳥價搭配百貨優惠更划算

天氣逐漸轉熱，除了政府節能補助政策外，即將普發6000元措施也帶動民眾換空調的意願。消費達人建議，空調於四月底前安裝，比起在六至九月時安裝，對民眾更方便划算。相較於旺季等候時間更短外，還有廠商推出早鳥購買優惠贈品。

空調搭配App使用，隨時確認使用電量，還可遠端操作使用上更方便。圖／集雅社提供

而消費者購買冷氣時最常面臨不知購買的冷氣是否適合自己的場所，百貨通路領導品牌集雅社領先業界提供專業家電規畫師服務，可以在安裝前提供免費場地評估，規畫師可以針對坪數、挑高、成員使用習慣、使用空間是否西曬、開窗位置等，提供最佳購買建議，可降低消費者搜尋時間成本，精準購買自己所需的空調冷氣，不怕多走冤枉路。

集雅社空調安裝前場刊及精緻安裝服務，讓消費者可以更安心。圖／集雅社提供

集雅社搭配政府推出節能補助至6月14日、原廠品牌本身好禮回饋，以及百貨檔期最高滿萬送千優惠，總計可達破萬折扣優惠；目前於集雅社購買冷氣還能享有月月抽電視月月加碼抽一台SHARP 55型 4K UHD液晶顯示器，超棒的禮品等你來抽。

消費者若要購買空調，不妨在夏季前找集雅社購買，除了優惠滿滿外，更能快速安裝，省下時間外也能減少荷包的支出。目前集雅社主力販售空調品牌包含日立、PANASONIC、大金、LG，若消費者們有其他想洽詢的品牌，也能到百貨公司購買，現場都會有專業家電規劃師為您量身解說，找到適合的空調商品。

而集雅社另外還有三大集利、三大服務的好康優惠。集雅社會員集利金積點：集雅社會員滿千元送集利金，每一點集利金都可折抵一元現金，折抵無上限；百貨公司的滿額回饋：集雅社在全台百貨服務，搭配百貨公司的活動，如即將開打母親節、年中重點活動年中慶與年度最大檔周年慶等，時常有買萬送千折扣；信用卡紅利積點：信用卡紅利積點部分，各大發卡銀行時常結合百貨公司給予特殊活動，需要消費者注意活動訊息登錄，最高等享有250至2000元的折扣。

另外三大服務包括：集雅社的專屬服務：櫃內設有視聽室及專業的家電規劃師，不只在購買時可以依照消費者的生活習慣、人員數量與使用空間給量身的建議，安裝後還能享有集雅社本身的售後服務：有任何問題都能夠找集雅社替消費者解決使用問題；百貨尊榮體驗：在時尚的購物環境，享受貴婦般的尊榮待遇；品牌的售後保固：集雅社挑選來自日韓歐美的各大品牌，讓你購買之餘，服務、保固沒煩惱。詳情可查詢空調早鳥 12大尊爵獻禮：https://lihi3.cc/FCWwj