清明連假來花季飯店 泡湯、美食、私房景點一次滿足

文/葉圳轍

位於高雄田寮的花季度假飯店，擁有源自日治時代即被開發的百年優質美人湯，加上鄰近30分鐘車程內景點眾多，包含月世界、旗山老街、佛陀紀念館、大崗山生態園區、盤龍峽谷一線天、義大世界、興達港等，來此度假，泡湯、美食、私房景點一次滿足。

該飯店搭配花季賞春住房專案或花季X格上租車自在遊專案，一泊二食房價優惠$7590元起，清明連假房數所剩有限，有興趣消費者宜把握。

花季度假飯店位高雄田寮山林秘境中，擁有南台灣特有的天然碳酸氫鈉泉，質純溫潤，含豐富的天然礦物質，浸泡其中宛如泡在天然的化妝水中。

花季度假飯店擁有天然碳酸氫鈉泉，俗稱美人湯；圖為飯店內裸湯-出雲風呂實景。圖/花季度假飯店提供

花季度假飯店表示，常泡湯對促進身體循環與美肌、養生都有不錯的幫助。泡完湯後可至該飯店食堂品嘗主廚運用當地及當季新鮮食材，料理出的特色餐點，飯後在園區內散步吸收芬多精，欣賞百種植栽所構築的雅緻景色，更可近距離的欣賞飯店內多項藝術收藏。來此度假，可輕鬆達到湯泊、食養、美學的漫遊假期。

花季度假飯店位高雄田寮山林秘境中，擁有天然碳酸氫鈉泉，來此度假，泡湯、美食、私房景點，可一次滿足；圖為飯店花月套房實景。圖/花季度假飯店提供

花季飯店鄰近景點眾多，其中，花季私房秘境『盤龍峽谷一線天』，距離花季約10分鐘車程，也是電影西遊女兒國的場景，堪稱祕境中的祕境，兩側的珊瑚礁岩形成了相當特殊的狹縫型峽谷景觀。另外，想要偽出國到日本的民眾也絕不能錯過IG網美景點『千野屋』，可以體驗穿和服、逛日本小吃攤與餵水豚的體驗等。

花季私房秘境『盤龍峽谷一線天』，位於大崗山生態園區內，離飯店不到10鐘車程。圖/花季度假飯店提供

花季飯店緊鄰國道3號田寮交流道旁，離高雄市區約30分鐘車程，距台南高鐵站也僅需15分鐘車程，交通便捷。

花季度假飯店電話：(07)6362288。