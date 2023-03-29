世界冠軍釀造團隊SUNMAI金色三麥跨界「MISSS蜂蜜氣泡酒」話題美酒限量上市

不只會釀啤酒，SUNMAI金色三麥年初推出全新力作「MISSS蜂蜜氣泡酒」，選用越來越稀少珍貴的台灣龍眼蜜、荔枝蜜，100%純蜜結合香檳酵母釀造，自然發酵出細緻氣泡和微甜不膩的圓潤蜜香，上市後在全台掀起搶購熱潮，開賣四天萬瓶售罄！單日破百則私訊許願「MISSS蜂蜜氣泡酒」回歸，話題持續延燒社群兩個月。為回應消費者熱切期待，SUNMAI金色三麥重啟釀造，歷經一個月多的發酵、熟成等工序，即日起「MISSS蜂蜜氣泡酒」於指定賣場、全台金色三麥啤酒餐廳限量開賣。

「MISSS蜂蜜氣泡酒」以100%台灣蜂蜜和香檳酵母釀造， 透過自然發酵產生細緻氣泡，保留天然發酵的氣泡讓酒體更活潑，酒感輕盈，微甜不膩口。飽滿香氣展現出台灣本土蜂蜜的絕佳品質，是款理想且不受限的餐前酒選擇，讓人喝過一次就回味無窮。業者提供

業者表示，SUNMAI金色三麥以蜂蜜啤酒奠定品牌經典，屢屢在世界頂尖啤酒賽事奪冠。最懂蜂蜜的世界冠軍釀造團隊SUNMAI金色三麥，今年以「MISSS蜂蜜氣泡酒」將發酵工藝推上全新里程碑，甫推出就獲得各界好評，受氣候變遷影響，台灣本土蜂蜜產量逐年銳減，SUNMAI金色三麥與蜂蜜職人契作以確保高品質蜜源，「MISSS蜂蜜氣泡酒」使用越來越珍貴稀少的台灣龍眼蜜和荔枝蜜，100%無添加的純蜜釀出天然馥郁蜜香，並且以香檳酵母自然發酵，在淡金色酒體中釋放細緻氣泡，展現如香檳般的優雅氣韻。「MISSS蜂蜜氣泡酒」一上市即成為市場焦點，追求質感品飲的酒友爭相開箱分享，短時間累積大量口碑引爆搶購熱潮，四天熱銷萬瓶，平均三十秒賣出一瓶，榮登話題美酒NO.1。

「MISSS蜂蜜氣泡酒」自然發酵而成的細緻氣泡感、酒體輕盈純淨。透著淡金色的光暈，彷彿薄霧透出晨光。使用契作之台灣特選荔枝蜜搭配龍眼蜜，選用香檳酵母共同發酵，是 SUNMAI 將發酵工藝推向更上一層的里程碑。業者提供

為了一解廣大消費者千呼萬喚的熱切渴望，SUNMAI金色三麥「MISSS蜂蜜氣泡酒」限量再上市。即日起至5月7日，「MISSS蜂蜜氣泡酒」於指定賣場陸續開賣，同時也在全台金色三麥啤酒餐廳限量供應。每瓶定價499元（實際售價以各通路為準），限量商品售完為止。（指定賣場銷售檔期詳洽SUNMAI金色三麥FB、IG）

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