壹皂堂國際SGS品質認證 芳療與生醫把關

清淨療癒天然原料.植物冷萃.美容芳療

​​​關於壹皂堂

創立於2015年，秉持著清淨療癒理念由一群喜愛精油的生醫博士及芳療師研究團隊共同研發，嚴選國際有機天然原料，輔以生醫科研與營養原萃精華，根據膚況完美調和每塊天然壹皂及相關精油產品，適合東方人膚質使用，並通過27項國際SGS檢測認證與英國IFA認證芳療師品質把關，給您溫和沐浴的SPA芳療體驗，滋養出好心情、好肌膚與好氣色。

採用非動物性國際有機認證天原料滋養好肌膚通過SGS重金屬檢測桿菌檢測等27項認證游離鹼沐浴溫和安心，目前於清華大學跨院國際博士班就讀的吳明鴻總經理與2021年由清華大學生物醫學工程研究所教授林宗宏先生(現任台大醫學工程學系教授)指導，結合時下流行的芳療精油成功誕生出微量元素硒相關的皂品；該系列皂品更入選2021年清大教師成果商品化輔導計畫(NTHU ATM Program Mentorship Plan)。

2022年更隨一群藝術家、文創業者於台北大稻埕百年建築東梨學院藝文中心展出、並舉辦講座分享芳療科研心得或在各地扶輪社交流演講。

目前壹皂堂產品在一些專業美學與芳療通路可以見到身影，例如芳療與香氣教學的藝術講座就會不定時在台北東梨學院藝文中心舉行、一些產品則會在桃園凱特美學診所、新竹瑞絲得診所及台中朵薩WELLDOSHA SPA等。

而今年第二季接著將與Comefree康芙麗、時尚品牌Moomento漫拾光攜手合作願能擦出不一樣的火花，未來更能彼此溫暖喜愛我們產品的粉絲們。

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