台南應用科大臺北時裝週校際展演 展現獨到創意與人文哲思

文/葉圳轍

台南應用科大獲選參加2023年「臺北時裝週AW23」 服裝設計院校「校際展演」， 週日(26日)於松菸文創四號倉庫亮麗登場。該參展內容為「Storm Chaser」，作品展現近年因大環境變化所產生的公共衛生危機、科技帶來的轉變，以及生態災難帶來的大洪災。該校設計師靈活運用繪畫藝術、牛仔布抽邊、解構、仿生等設計手法，闡述視角中的末日美學，對後疫情時代進行反思，強調維護自然環境、永續共存的重要。同時，設計師也嘗試以服裝紀錄時代樣貌，展現以時裝為生活載體的時尚精神。

台南應用科大設計師吳佳蓁作品：啟褶。圖/台南應用科大提供

台南應用科大表示，該校新銳設計師透過參加台北時裝週校際服裝動態秀展演，除了有幸登上舞台，讓自己的作品被看見，更可以藉此機會相互觀摩學習，擴大自己的視野，累積創作能量，實在是一次難得的學習良機。

台南應用科大指出，有別於一般純粹以服裝為主的展演型態，該展演融合該校不同系科的專業，由服飾設計管理系與時尚設計系設計師聯手展出50套創意服飾與流行袋包作品，新銳服裝設計師大膽前衛的創作風格，以及細膩精緻的專業技藝，已令現場觀眾耳目一新，再搭配多媒體動畫系與流行音樂系所製作的多媒體影音共同展出，動人心弦的配樂，變化迷離的光影，更大大地強化了主題意識。精心設計的聲光作品，串聯整場服裝秀，讓整個展演兼具人文哲思、藝術深度與層次美感，內涵也因此更加豐富。

台南應用科大設計師郭佳齊疫後重啟作品。圖/台南應用科大提供

台南應用科大說，對愛好時尚展演的人士而言，該展演結合該校四系專業的服裝展演，不只是一場精彩的服裝秀，更是深富人文意涵，值得再三咀嚼，欣賞品味的時尚藝術盛宴。

台南應用科大設計師潘志祥作品，名稱：疫嗜隱像。圖/台南應用科大提供

此外，台南應用科大多媒體動畫系也配合展演，呈現專業多元面貌，作品第一部分END OF THE WORLD，展現了世紀末概念中空無一物的荒涼景觀，乾涸的土地上只有枯樹和雲，直到乾燥的閃電劈開大地，一時顯露天地，揭開序幕。

第二部分REBORN，象徵著有機體為新生而運動，當一道明亮的光芒降臨並與核心對齊時，這顆行星的光環照亮了新生命的開始。

第三部分FUTURE，象徵著衝破天際的未知能量，雲的存在代表著雨的存在，雨的存在象徵著生命的開始。我們的未來將再次以這種方式誕生的生命之謎，充滿這個星球。

該展出影音連結：https://www.youtube.com/watch?v=iqjxlsMKNRE