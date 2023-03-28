「御前上茶」 讓新竹抹茶控連假暴動！

首三日排隊免費領，500支抹茶霜淇淋加碼送！

新竹大魯閣湳雅廣場「御前上茶」，期間限定4月連假推出抹茶季優惠，連續5天不間斷，送出500支霜淇淋免費吃，讓抹茶控暴動啦！凡於連假4/1-4/3首三日，每日11:00前30名消費者，即可免費獲得「雙色霜淇淋」乙支；排不到？沒關係，連假好康再加碼，4/1-4/5 來店消費滿300元，加贈送「雙色霜淇淋」乙支及抹茶飲品兌換券乙張（口味依現場當日提供為準，5天限量500支，送完為止）。

抹茶三味拿鐵＋抹茶那堤＋宇治抹茶奶酪＋黑蜜白玉＋宇治抹茶鬆餅。

全台最大抹茶專門店「御前上茶」，寵愛北台灣的抹茶控，今年為回饋廣大消費者，特選在4月連續假期，請大家免費吃「雙色霜淇淋」，讓大小朋友在5天連假可以到御前上茶來一場抹茶饗宴。

堅持使用日本直輸宇治抹茶，不添加乳化劑，吃起來格外清爽，每一口都吃得到純粹的抹茶香，尾韻帶點苦味，順口不甜膩，並隨季節推出不同限定口味，像是焙茶、黑糖、哈密瓜、草莓等，深受廣大消費者喜愛，只要來到商場，就要來一支。

珍珠抹茶那提＋京御抹茶＋宇治抹茶聖代＋宇治抹茶千層＋宇治抹茶奶酪。

抹茶輕奢組合，加碼抹茶飲料直接送

業者說，連假期間4/1-4/5 來店消費滿300元，不限任何品項，滿額即贈「雙色霜淇淋」乙支及飲品兌換券乙張。怎麼點最划算？內行人搭配組合與饕客組合推薦有：組合A：抹茶三味拿鐵 $140 + 宇治抹茶千層 $180/片；組合B：抹茶那提豆芙飲 $140 + 宇治抹茶凍 $70 + 宇治抹茶生乳捲 $90/片；組合C：京御抹茶 $115 + 伯爵珍珠鮮奶茶 $85 + 宇治抹茶鬆餅組合 $220。

御前上茶 – 湳雅店 營業時間：

週一到週五：11:00-22:00。週六、週日（假日）：10:30-22:00。地點：新竹大魯閣湳雅廣場B1