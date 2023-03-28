亞航X乖乖聯名 用創新元素延續傳統記憶

亞航公司近期委託乖乖公司特製「亞航乖乖」贈送員工及合作伙伴，宣示亞航「飛安第一、客戶至上」的經營理念，用專業的飛機維修技術守護著國家的天空、旅程的回憶，與每個飛行的夢想，並以永續經營、貢獻社會的精神，持續創造屬於亞航人的記憶。

亞航公司創立於1955年，全盛時期曾是亞洲最大的飛機維修中心，也是老台南人一個重要的記憶﹔乖乖公司則創立於1956年，「乖乖」系列產品已是台灣知名國民零食，承載了數十年人們記憶的味道。兩家超過一甲子企業攜手合作的「亞航乖乖」，可望激盪出新的火花。

只送不賣的「亞航乖乖」，表達亞航安全把關讓「飛機乖乖」守護飛安的用心。圖／亞航公司提供

據悉，「亞航乖乖」的發想出自盧天麟董事長。盧天麟董事長說，很多的從業人員常將「乖乖」擺在機器旁邊，期盼機器運轉能夠順暢，是台灣職場一個有趣的工作文化。因此他也經常在出差的回程購買乖乖送給公司的同仁，讓同仁將「乖乖」放在機器設備旁，期盼機器能正常的運作，並讓所維修的飛機的性能也能「乖乖」的運轉。前一段時間，盧董事長靈光乍現，「何不請乖乖公司為亞航特製乖乖？」，這樣的想法也獲得乖乖公司的認可，同意為亞航特製了「亞航乖乖」，約於3月20日出貨亞航。最近國外客戶也陸續收到「亞航乖乖」，除了覺得相當有趣外，對於亞航為「飛安」所表達的誠意與用心也點滴在心頭。

亞航在全盛時期，曾吸引東南亞多國航空公司派員接受其飛機維修訓練，更為亞航人引以為傲的是，當年待遇優渥、福利制度極佳，是台南市最早加入勞保、最早組織產業工會的企業之一。在台灣尚在週休一日時，亞航就率先週休一天半，上下班有交通車接送，因此當時台南的民眾對亞航職工非常羡慕，這也是老台南人對亞航的記憶。

歷經越戰結束、中美斷交，亞航從輝煌走向沒落，土地變賣、業務萎縮，老員工灰心求去，一度只剩下300位員工。1994年，由行政院開發基金轉投資的台翔公司入主亞航，而後在經營團隊及員工齊心努力下，使得亞航從衰敗中奮起，延續亞航守護飛行的光榮使命。

隨著飛機汰舊換新，亞航維修能量也跨入了新生代飛機，從F-86到F-16、從S-2T到P-3C、從UH-1H到UH-60M、B707到B737NG、A320、Dash-8、ATR42、72、P2012，員工也增加到1100多位。

亞航見證了科技的日新月異、航空界的興衰更迭，仍一本初衷，用維修技術繼續守護著國家的天空及所有客戶機隊的飛安。未來，亞航在新的航太領域也不會缺席，用創新延續台南人的傳統記憶，吸引更多人才投入航太產業。