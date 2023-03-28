螢光乍現東眼山!火焰蟲傳說活動開跑

曾經平地隨處可見，暗空中一閃一閃讓心中充滿感動的悸動，讓我們一起在東眼山找回這份感動!

林務局新竹林區管理處東眼山自然教育中心將於4月29日至5月20日辦理「火焰蟲傳說」系列活動，民眾不但有機會到東眼山住宿一晚，隔天還能參與園區活動，歡迎有興趣之民眾，於3月29日早上9點至「台灣山林悠遊網-東眼山自然教育中心-火焰蟲傳說」（報名連結:單日型: https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=DYS-A21201；過夜型：https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=DYS-A21205）報名，一起參與這初夏的晚宴。

112年東眼山火焰蟲傳說活動宣傳海報。圖/東眼山自然教育中心提供

東眼山森林生態良好，一年四季都能觀察到螢火蟲，四、五月是黑翅螢大發生時機，傍晚的森林彷彿宛如星光大道一般令人驚豔，同時也出現的還有紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢、大端黑螢與擬紋螢等成蟲，各自閃爍著自己的求婚密碼，因此火焰蟲傳說活動即是運用東眼山的螢火蟲資源，帶領學員認識螢火蟲的生命史、季節性、發光的機制與意義。

攀附在葉上的黑翅螢。圖/東眼山自然教育中心提供

東眼山自然教育中心由林務局新竹林區管理處管理，園區位於桃園市復興區，蘊含豐富的森林生態資源，是民眾親近自然的好去處，也是優質的環境教育設施場所，本次的「火焰蟲傳說」活動相當適合家庭親子參與，一起到森林裡認識螢火蟲，體認保育生物多樣性的可貴，詳情及報名資訊可逕上「東眼山自然教育中心－環境教育/戶外學習」FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/DYSNEC，或電:03-3821533#303洽詢。