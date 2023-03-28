假期國際宣佈2023銷售人員全面調薪10%

人才看過來!在市場一片大喊裁員之時，假期國際vacanza宣布2023銷售人員全面調薪10%。面對全球疫情造成的困難時，假期國際逆向擴張；其他產業裁員之時，假期國際加薪加獎金給足保障，是零售行業中最高漲幅。這場徵才留人之戰，假期國際已做好準備。

假期國際為台灣流行飾品產業的領導品牌，在各大百貨的櫃位連年傳出銷售佳績，在百貨以出奇的坪效和人潮聞名。近幾年vacanza推出多間複合店型，從咖啡、飲品到調酒，略微衝突的異業結合，為飾品品牌創造更多話題及消費者到點打卡關注。

搶攻疫情解封的商機，vacanza 近幾年逆勢展店，在全台各大型商圈共擁有超過 30 個以上的銷售據點，旗下每家複合店都針對各商圈特色量身訂製，近5億的年營收穩佔台灣平價飾品市占第一。

除了大規模展店打造吸睛人流，假期國際 vacanza品牌更為沒有耳洞的女孩打造耳夾專門所，並和鹿港天后宮跨界聯名，不僅釋出近百個職缺徵才，創辦人徐亦知近日更加碼宣布，今年銷售人員全面調薪10%，在一片市場低迷之時相當令人振奮！

vacanza「耳夾專門所」締造另一波銷售佳績。圖／vacanza官網提供

獎金敢給，保障薪資安全感更足

身為零售產業的佼佼者，相較其他產業人事及薪資凍結，假期國際去年的平均月薪資達到43,000元，高出基本薪資50%，在百貨零售均薪市場上處於領先地位。

在亮眼的營收成績加持下，vacanza 旗下各家店長去年均薪高達55K，創辦人徐亦知為獎勵人才持續晉升，將店長薪資從原本34K上調到40K，調整幅度高達25%。不管是平均薪資或上調幅度，都是流行零售業之最，也引起業界高度關注。

假期國際不只獎金很敢給，還要給銷售同仁充足的安全感！為了積極培養優秀銷售人員，讓銷售人員有充足安全感，不僅祭出新人薪資保障，讓新進人員訓練期薪資就有 35k的制度，若經考核轉正職後，年資滿一年的同仁還可享有久任獎金一萬元，之後並保障薪資40k，而去年43K的平均月薪更是領先日系品牌30%。