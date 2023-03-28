台灣啤酒裡有音樂魂為在地音樂乾杯！《金牌台啤X大港開唱》聯名啤酒限量上市

全台樂迷期待已久的指標性音樂祭「2023大港開唱」將於4月登場！最支持在地音樂的「台灣啤酒」與熱血的鄉親作伙熱鬧，金牌台啤攜手大港開唱打造獨家限量聯名款啤酒限量上市。

台灣啤酒表示，《金牌台啤X大港開唱》聯名啤酒設計以大港開唱常用的斜紋告示線妝扮罐身，並以今年度活動主題之一「大港人MEGAPORTER」為核心，希望所有的音樂迷都能人手一罐，感受最為霸氣的大港風味。即日起陸續於全台四大超商、全聯、家樂福、美廉社等超市量販通路限量上市，民眾前往以上通路都有機會買到，在大港開唱活動現場的台啤品牌攤位也能購入。

「2023金牌台啤大港開唱聯名啤酒」 產品規格：330ml/6入、單罐 ， 銷售地點：全台之7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、全聯、家樂福、美廉社等超市量販通路 (商品數量視門市實際販售數量為準)

今年大港開唱將在4/1、4/2於高雄駁二藝術特區舉辦，百組超狂的歌手及樂團卡司打造出讓人引頸期盼的場景。台灣啤酒在活動現場設置品牌攤位，提供現場啤酒優惠價及獨家聯名限量贈品！全台最生猛的音樂祭、最在地的啤酒共同交織出「人生的音樂祭」，台啤邀您一起用音樂與啤酒，創造更多的美好瞬間與難忘的人生回憶。

「2023大港開唱」台灣啤酒品牌攤位資訊

時間：2023年4月1、2日11:00~21:00

地點：高雄駁二藝術特區『淺三碼頭』(近輕軌C12駁二大義站)

活動詳情請見台灣啤酒FB粉絲專頁https://www.facebook.com/beer.taiwan

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