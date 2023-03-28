財金美女迷你唐 粉絲專頁法布甜

今日報導：『不吃飯，抽獎拉！』迷你唐為了讓消費者能夠品嚐到法式經典磅蛋糕，推出了限時抽獎活動，讓大家只要追蹤粉絲專頁、留言標記朋友，按讚+分享貼文到限時動態就能參加抽獎，獲獎者還能品嚐到橘子磅蛋糕或檸檬磅蛋糕，共計2名幸運兒。

法布甜是台灣伴手禮的最佳品牌，獲獎無數。法布甜經典磅蛋糕是法式甜點中的經典，口感濕潤、香氣濃郁，是很多甜點愛好者的最愛，因此這次的抽獎活動必定會受到消費者的熱烈迴響。

獲獎者只需要完成三個步驟，就有機會品嚐到這款法式經典甜點。首先是追蹤@veogan.e 的IG粉絲專頁成為粉絲，接著在貼文下方留言『我要吃法布甜』，並且標記兩名朋友，且要按讚+分享貼文到限時動態滿24小時，最後就等待4月3日的抽獎結果公佈。

抽獎名額共計2名，獎品分別是橘子磅蛋糕和檸檬磅蛋糕，得獎者需要提供限時動態典藏截圖，以便領取獎品。

這次的抽獎活動，不僅是追蹤YouTube 迷你唐Life以及@veogan.e 的IG粉絲專頁與消費者互動的好機會，更是品嚐法式經典磅蛋糕的好機會，相信會引起許多人的熱烈參與。

抽獎活動期間即日起至4月1日截止，得獎者將在4月3日在限時動態公佈，讓大家拭目以待！