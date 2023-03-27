中壢SOGO~桃園第一美妝殿堂 最強化妝品回饋開跑

母親節化妝品超狂回饋檔期即將開跑，中壢SOGO百貨，擁有全桃園區最完整美妝品牌，最豐富彩妝及最頂級的保養品，3/30起全館舉行「美麗購物慶」，祭出化妝品、香氛特別回饋滿5,000送500元，4%金喜刷以及銀行促刷等活動，化妝品最高回饋率達15%，超強的優惠折扣加上豐富實用的滿額贈，將吸引強大消費力，隨之帶動上半年第二波的業績高成長。

SOGO APP消費來店禮 食物保鮮罐。

桃園最強化妝品

中壢SOGO百貨店長黎冠里表示，因應口罩政令解封，美妝需求激增，口紅及清透遮瑕商品也跟著大賣；加上天氣轉熱消費者愈來愈重視運動和休閒生活，防曬、涼感機能及舒適服飾和相關用品業績大幅成長，看準兒童清明連續假期商機，不論是添購新品還是提早準備採買母親節禮物的消費者，趁這檔入手將是省荷包最好的時間。而中壢SOGO美妝為桃竹地區品牌最齊全，共計42個品牌，其中12個是大桃園獨家品牌，除了有獨霸大桃園特惠組獨家再加贈200元SOGO商品券，還有各大品牌明星商品囤貨大容量、重磅超值組，下殺特惠價又再加贈，買到就賺到；搭配滿5,000送500抵用券，還有信用卡金喜刷送4%電子抵用券，讓您從3/30一路買到5/14母親節，寵愛媽咪或自己即刻啟動！

ONLY SOGO~美妝天后 獨霸大桃園

這波主打的品牌回饋活動有：一、CHANEL-香奈兒1 號紅色山茶花活能系列，2023年初推出全新「1號紅色山茶花豐潤乳霜 」與限量「1號紅色山茶花 經典活能組」。珍稀的紅色山茶花蘊藏非凡賦活能量，作用於肌膚老化的第一階段，有效預防校正五大老化現象。3/30-4/4單日單筆消費滿45,000元贈SOGO商品券500元。3/30-4/9 頂級加碼滿80,000元，贈歌林9吋超靜循環立扇。二、LANCOME-超極光淨亮淡斑激萃 50ml(正產品)+7ml+超極光活粹晶露50ml，價值7,322元 優惠價5,180元。三、ESTEE LAUDER-一秒修護小棕組，特潤超導全方位修護露50ml (正貨)+30ml(正貨)+特潤超導全方位修護露15ml+7ml，價值9,100元 優惠價4,250元。

囤貨霸容量

四、SK-II-活動限定SKII青春露330ml，優惠價8,091元/瓶、活動限定SKII肌活能量活膚霜100g，優惠價6,111元/瓶、青春面膜加大，優惠價4,,095元/盒。五、YVESSAINTLAURENT-極效活萃夜光仙人掌超級精華組，極效活萃夜光仙人掌超級精華50ml(正貨)+ 50ml補充膠囊(正貨)+極效活萃淨亮晶透露30ml+極效活萃舒芙蕾乳霜7ml體驗瓶+YSL黑色壓紋經典收納包，優惠價9,000元。

黎冠里店長說，本檔促銷回饋力度強大，再加上館內優惠的商品，要成為美麗女神，或是潮流男神，趁這一波趕緊下手搶購。