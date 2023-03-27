LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器 全面防護居家環境

每到換季就害怕過敏找上你？知名小兒科醫師歐淑娟指出，過敏通常會反映於呼吸道和皮膚症狀，不但容易導致免疫力下降，甚至影響專注力、睡眠品質，是讓一家人都非常頭痛的共同困擾。歐淑娟醫師說明，過敏原主要來自外在刺激，因此保持環境乾燥整潔，減少灰塵、黴菌，或是寵物細小毛屑等吸入型過敏原，是降低過敏發作頻率的關鍵。然而，打掃過程若不注意，可能反而導致二次汙染，造成環境過敏原。台灣LG電子觀察到消費者需求，今年1月在台上市LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器，擁有領先業界的自動除塵功能及五道過濾系統，杜絕汙染源；並配備獨特蒸氣雙旋濕拖吸頭，不用清潔劑就能對抗頑強髒汙，徹底守護全家人健康。

歐淑娟醫師表示，許多病患會在看診時詢問：「明明打掃得很乾淨了，為什麼還是過敏？」歐淑娟醫師進一步解答，吸塵器使用過程中所排出的揚塵、毛屑顆粒，都是導致環境二次汙染的元凶，且通常源自於打掃容易忽略的小細節，以下打掃四大地雷千萬要留意！

地雷一：打掃時容易把原本沉積在地面的灰塵、汙染物帶起來，導致灰塵再次飛揚，也讓髒汙充斥空間中！地雷二：總以為打掃得很乾淨，但一邊吸塵的過程中，吸塵器卻將廢氣微塵又排回空氣中，等於一邊打掃一邊產生髒空氣！地雷三：打掃後需要把吸塵器集塵盒中的灰塵、毛髮細屑倒入垃圾桶作清理，但一打開集塵盒反而讓灰塵噴出，瀰漫至環境中，打掃變成做白工！ 地雷四：拖地使用化學或具有香味的清潔劑，不但使過敏更嚴重，甚至提高罹患氣喘的機率！

小兒科醫師提醒換季清掃時需搭配正確的打掃方式或工具，以杜絕二次汙染、降低過敏原。圖/台灣LG電子提供

LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器有下列多項優點強力對抗環境二次汙染：

1.乾吸濕拖，一次完成：清明連假返鄉祭祖之餘不少人也會計劃換季掃除，歐淑娟醫師提到，居家清掃前建議可先進行灑水避免揚塵，但是若選擇能夠邊吸塵邊拖地的吸塵器機型，更能夠防止細小顆粒飛揚。LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器的乾吸濕拖功能，可同時吸除地面灰塵與拖淨汙漬，不但快速方便，又能避免影響空氣品質。

2.五道過濾系統，打掃同時淨化空氣：打掃總是打噴嚏？歐淑娟醫師建議選擇具有過濾功能的吸塵器，避免髒汙再次排回空氣中。LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器配備五道過濾系統，能分離吸入的灰塵，並過濾剩餘的細微粉塵，打掃過程同時淨化空氣。

3.自動除塵，髒汙不沾手： LG領先業界的「自動除塵」功能，只要將吸塵器放回All-in-One Tower™ 智慧集塵收納充電座，即可自動清除集塵盒內的灰塵毛髮，不但能避免髒汙外洩，使用過程中雙手也完全不沾灰塵，方便又優雅，並具備三重過濾系統過濾細微灰塵，還可啟動UVC紫外線殺菌，有效減少集塵袋內細菌孳生，衛生又乾淨。

LG A9 TS自動集塵袋除能使雙手完全不用碰到髒汙，也不會在打開集塵盒時讓髒汙又再次瀰漫於空氣中。圖/台灣LG電子提供

4.蒸氣雙旋濕拖吸頭，輕鬆去除頑垢：若擔心化學或香味清潔劑造成過敏或氣喘，LG A9 TS獨特的蒸氣雙旋濕拖吸頭能釋放高溫蒸氣於拖布上，達到60度高溫濕拖，即使不使用清潔劑也能瓦解頑固汙垢，對於家中有小孩、寵物的家庭最安心。

想避免過敏來找碴，除了勤打掃，也要聰明選擇打掃工具與方式，使用LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器，對抗惱人過敏原，杜絕二次汙染，守護全家人生活品質。