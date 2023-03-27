崑山科大時尚學程臺北時裝週華麗展出詮釋臺南文化

文/葉圳轍

「臺北時裝週AW23」服裝設計院校之校際展演，昨(26)日在松菸文化園區四號倉庫登場，崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程入選6位學生，以「臺南400年」為主題展現12套作品，深入探討臺南的歷史脈絡、常民生活、織品時尚與科技，以時尚設計師的見解重新詮釋與探討臺南文化。另有5位一年級學生邱喬淇、周汝靚、康榆嫣、黃冠螢、吳君怡，首度登上臺北時裝週伸展臺演出，大受好評。

崑山科大時尚學程入選6位設計師，以「臺南400年」為主題展現12套作品。圖/臺北時裝週提供

「臺北時裝週AW23」校際展由崑山科大、嶺東科大與亞洲大學，在特別場當中共同展演48套精湛服裝作品。崑山科大時尚學程設計師們從西拉雅文化、荷蘭時期、日治到民國，運用傳統編織、幾何圖形、時代特徵與建築色系等元素，將作品充分展現臺南的人文氣息，包括林靜茹「遇見西拉雅」、李家誼 「牽卦結姻緣」、楊宜靜「大航海之夢」、郭羽瑄 「普羅女力覺醒」、陳鈺涵 「Tufting food」、林曉晴「線·存」等作品，該系更結合臺南在地廠商仁美商標及明林蕾絲的織品材料來做設計，作品相當精緻。

崑山科大時尚學程一年級康榆嫣，畢業於青年高中，此次展演郭羽瑄的「普羅女力覺醒」。圖/臺北時裝週提供

林靜茹「遇見西拉雅」以傳統刺繡配色「紅、白、黑」結合線條與幾何圖形，服裝形態以寬鬆浪漫展現原民生活的天真浪漫；李家誼 「牽卦結姻緣」以臺南著名的月老廟宇為主題，運用傳統編織技藝結合傳統漢服服裝形態為設計；楊宜靜「大航海之夢」以大航海時代作為靈感，強調「零廢棄時尚」，採用仁美商標生產販售後，剩餘的布料進行服裝創作、並運用南晃集團生產的煞車片進行飾品及配件設計。

崑山科大時尚學程一年級周汝靚，畢業於台東高商，此次展演李家誼「牽卦結姻緣」。圖/臺北時裝週提供

郭羽瑄 「普羅女力覺醒」以當時的軍事防禦建築堡壘赤崁樓為設計主體，採以建築的主色調「紅、橘、藍」為主要色彩搭配，結合女性軍服以束腰、大口袋、裙型寬鬆來完成作品；陳鈺涵 「Tufting food」設計靈感來自臺南小吃，服裝上加入只有臺南限定的特色美食，如牛肉湯、棺材板等，以抽象含義繪製在服裝；林曉晴「線·存」則以「冰島線」來加以編織，結合傳統蕾絲布料進行創作，打破傳統服裝設計觀念。

崑山科大時尚學程一年級邱喬淇，畢業於中華藝校，此次展演楊宜靜「大航海之夢」。圖/臺北時裝週提供

崑山科大校長李天祥表示，時尚學程專業訓練有別於他校，以時尚產業不同領域專業人才的培育養成為主，在服裝設計的專業訓練是以整體造型設計師、時尚策展、管理的角度進行服裝設計。很榮幸該次獲得文化部與教育部給予不同教育背景的學生同場競演，網羅更多潛力新星的機會，讓該系6位同學的服裝設計作品首次在全臺最高時尚殿堂展出。

李天祥當天也帶領該校主管及時尚產業界好友一起蒞臨現場為同學打氣，凱渥集團副董宣美齡、凱渥名模洪曉蕾以及臺南時尚聯盟莊隆龍理事長、明林蕾絲董事長林淑珍、仁美商標林右典經理等貴賓，皆特別北上參與盛會。

崑山科大校長李天祥帶領校內主管及時尚貴賓參與校際展。圖/崑山科大提供

崑山科大時尚學程主任陳怡君，特別感謝台南在地企業南晃交通公司的贊助，同時表示：「時尚產業是一個非常龐大的跨領域產業，鏈結的產業越多，越能創造跨域產業彼此共存共榮的美好成果。該次演出，該校時尚學程整合工學院材料系｢織物染整及印花類產線基地」、創媒學院視傳系、視訊系師生能量，從布料輸出、時尚展場上的影音拍攝、影像創作等作品，發揮校內跨域整合能力，以時尚設計師的見解重新詮釋與探討臺南文化。