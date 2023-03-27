「真」零利率！用 aifian 輕鬆擁有 Tesla 等多款豪車

aifian 為新型態電商平台，致力於讓用戶一站管理汽機車、手機、數位資產等人生裝備，輕鬆升級和轉售，體驗美好生活的無限可能！目前，aifian 已和渣打銀行、永豐桃園雲豹隊等數十家品牌開展長期合作，並不定期發布專屬活動，民眾可透過註冊 aifian App，即可輕鬆管理裝備，享受美好生活的無限可能。

動動手指，多款豪車開回家！電商平台 aifian 近期推出 24 期「真」零利率豪車升級方案，不須複雜的人工申請流程及財力證明，只要信用卡在手，即可線上預約賞車，讓用戶能輕鬆入主豪華車款。同時，只要在活動期間內完成填寫資料，還有機會減免車輛訂金 3000 元，Tesla、Mercedes Benz、BMW 等多款豪車蓄勢待發，立即預約鑑賞！

根據 aifian 官方資訊， 24 期「真」零利率豪車升級方案與目前市場普遍的零利率方案有所差異。目前市面一般的車貸零利率方案，會先向用戶收取一筆「補貼息」金額，再以車輛成交價進行分期付款，實際上用戶仍支付了利息； aifian 的 24 期「真」零利率方案，計算方式則為車款總價扣除頭款後，直接除以 24 期，實現真正的無利息、低月費方案。

除了 24 期「真」零利率方案外，目前 aifian 還推出限時優惠活動！民眾只要在本月 28 日 aifian 官方粉絲專頁發布的貼文下方留言並填寫資料，即可享車輛訂金 3000 元全免，直接鑑賞豪車！此外，aifian 官方還有裝備小學堂、夢想車款許願池等多項互動小遊戲，讓民眾可以在購車的同時解鎖更多優惠。