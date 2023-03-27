自行車展、運動及健身展 5,400名國際買主捎來產業春燕

2023年「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）」及「台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」於3月25日圓滿落幕。今年迎接邊境解封後國際買主首度回歸，兩展合計共有來自81國、5,400位國際買主來臺觀展，前五大買主國依序為日、韓、美、新加坡、德國，TaiSPO展中採購洽談會亦邀請到12國買主，共進行60場次洽談;而兩展國內參觀業者合計則達2萬名，較前一年成長71%。

今年展覽為疫情後首度迎接國際買主，許多久未見面的業者與買主都激動地擁抱、握手，熱絡交流可望捎來產業春燕。TAIPEI CYCLE創新設計獎金質獎-綠色永續獎得主法國Gouach表示，此次參展獲得許多和國內外重要品牌、供應鏈業者交流機會，盼環保設計電池組，能成為自行車產業未來具體落實減碳的重要關鍵。國家館歐洲聯合館及日本館組團單位則皆表示，此次展出成果良好、買主品質佳，希望未來有機會擴大展出規模。

而TaiSPO新進參展企業凱鑫國際，此次展出互動式核心訓練平衡健身器，融合運動訓練、遊戲、線上競賽，結合科技新形態運動健身方式，吸引體驗人潮。健身房管理系統業者「健身管」也提及，此次展覽目標對象明確，展覽與NPC Worldwide競賽的結合帶來許多有效客戶。

TAIPEI CYCLE參展商舉辦的名人車友會，炒熱現場氣氛。圖／貿協提供

今年展覽主軸之一為「永續」，展覽第二日舉辦「動競新視野與動健未來-自行車及運動健身產業論壇」，分別以「永續革新」及「運動科技」為主軸，由歐美企業先進與國內產學專家，分享全球動態觀察，總計超過400位業界人士參與。

世界自行車產業協會（WBIA）更於展覽期間，發佈自行車永續供應鏈原則，該原則10項主題，建議自行車產業透過供應鏈及生產流程調整，以獲取最大環境效益；同時經會員分享，清潔能源、減碳作法、環境友善設計及材料最佳案例，促進產業認同及交流。WBIA表示這項原則僅是全球自行車產業永續行動的第一步，WBIA將持續透過台北國際自行車展推動及分享自行車產業的永續行動，引領自行車產業的綠色轉型。

臺灣師範大學與國科會合作的「擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫」於展中辦理科技運動永續論壇，因應近年運動及賽事產業開始重視減碳永續議題，日前台北馬拉松獲頒全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書，而未來賽事中也將訂下零碳目標。除論壇交流外，該展示計畫亦於展期間成功與潛在投資人接洽，可望接軌國際市場。

此外，展覽期間規劃動態體驗活動，與展覽相輔相乘。包括TaiSPO全臺首創「網紅數位運動擂台賽」，由知名運動KOL與選手進行智慧運動地墊、平衡板、划船及射擊等數位運動競賽，最終由四名選手爭奪獎金，更因此吸引參觀者體驗數位運動器材。TAIPEI CYCLE則首度舉辦「綠色騎遊Ride Together」活動，為國際買主提供半日騎行活動，除倡導自行車低碳旅遊，也讓更多國際人士認識台北市近郊美好風景，來自美國、澳洲、新加坡、馬來西亞、菲律賓、墨西哥及日本共7國人士參與。

兩展戶外體驗區則含蓋TAIPEI CYCLE的OUTDOOR DEMO試騎體驗區、TaiSPO的OUTDOOR Taipei戶外運動休閒區，展出項目包括越野自行車、休旅車、精品等級露營器材及戶外休閒用品，四天展期陽光、DJ音樂加上咖啡和調酒，提供給與會者難忘的體驗。

貿協強調，台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）線上展將持續展出至4月7日，兩展明（2024）年則於3月6日至9日於南港展覽一館及二館舉行。更多消息請參考兩展官網：台北國際自行車展TAIPEI CYCLE（ www.taipeicycle.com.tw）；台灣國際運動及健身展TaiSPO（www.taispo.com.tw）。線上展：TAIPEI CYCLE DigitalGo（online.taipeicycle.com.tw），TaiSPO DigitalGo（online.taispo.com.tw）。