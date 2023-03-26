Claudia Wang攜手數字王國於台北時裝周登場 虛擬人實現未來穿衣新體驗

Claudia Wang2023秋冬大秀於25日粉紅登場。此季以「愛的文明」為題設計出全新虛擬角色IP，講述多元包容、不分性別與體型的時尚概念議題。伸展台上Claudia Wang團隊攜手好萊塢視效數字王國，讓去年開秀影片中表現亮眼的虛擬模特兒Eve，今年以獨特形式再次回歸盛大開秀。

Claudia Wang2023秋冬大秀攜手數字王國，本季以「愛的文明」為題當設計主軸，講述多元時尚議題。圖／數字王國提供

為了延續品牌永續精神理念，Claudia Wang團隊持續研究與優化虛擬數位製程，以3D模擬版型圖案設計，再回歸製作真實服裝，並集結不同性別、體型、虛實，展現未來穿衣進行式。此次開秀影片呈現出特別的巧思，Claudia Wang力邀知名Youtuber Alizabeth娘娘、造型師Judy Chou、變裝皇后薔薇，與數字王國開發創造虛擬兒Eve，穿著體驗虛擬試衣服務，展現未來線上試衣趨勢。在打破性別、包容多元體型的主軸下，同步可讓消費者觀秀後能即時感受虛擬沈浸內容，亦可直接下單虛擬或客製真實服裝，打造全新虛實整合購物趨勢體驗。

網紅娘娘體驗數字王國虛擬試衣服務，展現未來的線上試衣趨勢。圖／數字王國提供

在虛擬試衣過程中，虛擬模特兒Eve運用數字王國的虛擬人實時動態技術，通過實時動作捕捉、實時渲染，讓Eve能擺弄各種曼妙姿態進行試衣，讓設計師可挑選符合服裝款式的最佳動作去展現心目中「愛的文明」虛擬時尚世界。

此外，在文策院指導下，與光禾感知共同打造雲端看秀服務，行動裝置即可進入Claudia Wang 的愛無限時尚世界。透過手機裝置，即能實際體驗宛如VR的360視覺，更能身歷其境感受 Claudia Wang 的秀後服裝秀，並透過該科技裝置隨時獲取實體服裝資訊，實現虛實整合、即時交流的原創概念，更延續品牌秀後新一季的設計話題。追朔本季設計以千禧年剛開始流行網際網路時代風格貫串作品，更呼應身處在2023年的我們，正是AI虛擬技術起步且百花齊放時代。

數字王國表示，出生於法國的設計師王子欣，從小生長於藝術家庭，畢業於實踐服裝設計系及台北科技大學互動設計碩士，學生時代即參與各項時尚產業工作，並於2018年活躍於服裝設計圈，2019年創立同名品牌，2021年正式創立設計公司。她擅長運用藝術美學及虛擬科技技術融入服裝設計中，並試圖在文化、科技及製程整合中，探尋一條不同永續時尚的實踐。2019年成立Claudia Wang，運用充滿活力的豐富色彩與藝想元素，並關注少數文化叛逆反骨的主題與永續時尚實踐的鏈結，是品牌一貫的DNA。經常以創新大膽的色彩與超現實的視覺呈現，衝撞整個時裝設計圈，是該品牌的獨特性。此外，首創運用虛擬科技創作特殊排圖排版手法，也是少見而別具特色的服裝印象，更運用3D虛擬技術創造線上虛擬看秀的潮流先河。

2021春夏首次服裝發表會呈現出「線上虛擬服裝秀」，讓不同國家、地域、時差的人們，都能進入Claudia Wang的時尚幻境，且受到VOUGE國際版與台灣版等主流媒體關注。藝術繪畫擅長東方水墨畫運筆、對色彩搭配富有敏感度，熱愛塗鴉藝術與普普精神。王子欣曾參與各項印花設計與藝術展覽，擅長數位科技與時尚的高端應用。2020年參與ＦＮＯ大秀，2021年3月與台灣紡織大廠宏遠興業合作環保素材，於臺北時裝週發表2021AW永續時尚作品，並於Bellevita展售新一季服裝，同年10月於台北101雙融域首創以沉浸式虛實整合，發表2022SS品牌獨立服裝秀。2022年首次入選倫敦時裝週日程活動，在英國獲各大媒體與KOL高度矚目，並於3月臺北時裝週與數字王國虛擬人鄧麗君合作獨立品牌大秀。

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