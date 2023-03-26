知名南洋蔬食熱浪島推出「智能蔬食販賣機」 現點現做只要60秒

獨家蒸煮加熱技術，24小時想吃都能買

隨著近年來蔬食人口大躍進，越來越多人改變飲食習慣開始吃素。南洋蔬食餐飲領導品牌「熱浪島」為了讓蔬食族群有更多元、便利選擇，獨家推出可急速加熱的「原凍蒸鮮全自動販賣機」，最快只要1分鐘即可產出一份有營養的餐點，現點現煮就像店內端出的一樣，24小時都能吃到熱呼呼的美味蔬食。

熱浪島外觀。圖／熱浪島提供

熱浪島獨家「原凍蒸鮮全自動販賣機」擁有急速覆熱功能，保留了最古老傳統的蒸煮方式，適用於各種不同食物，透過瞬間解凍來保留食物的養分，避免食物在加熱過程中流失營養，依照餐點種類可在60秒至120秒間解凍料理，最快只要1分鐘即可端出一份有營養的餐點，讓民眾能快速享受喜愛的熱食。

熱浪島獨家智能販賣機皆選購東南亞當地食材，並調整符合當地口味菜色，目前有「泰式酸辣粉絲煲」、「麻辣燙」、「咖哩飯」、「叻沙麵」、「鮮香麵」等5款餐點販售中，品項皆選自店內熱銷品，經過蒸煮後的料理香氣撲鼻，蔬菜也呈現翠綠色，米飯及麵條粒粒分明不軟爛，吃起來的口感如同店內端出的一樣，完全吃不出是販賣機的餐點，可隨時隨地品嘗熱呼呼的美味南洋蔬食。

咖哩飯。圖／熱浪島提供

店內可享用熱騰騰的叻沙麵。圖／熱浪島提供

熱浪島長期致力於推廣蔬食新生活，創辦人的理念則希望讓全球77億人⼝做同⼀件事，讓人們不再受飢荒之苦，能用⼼體會生命的美麗，動物們得到自由快樂，牧場還給草原森林，地球溫度停止攀升，重拾最美好姿態。而智能販賣機即將實現這個夢想，期待全世界77億⼈都能開始過蔬式⽣活，讓全台甚至全球24小時蔬食不打烊。