歡慶8周年 大地酒店感恩回饋多重送

擔負企業社會責任 ，以SDGS為目標，力行友善地球的8件事

大地酒店於24日適逢8周年慶，為感謝一路以來貴賓的支持與鼓勵，即日起推出住宿及餐飲優惠感恩活動。凡曾入住大地酒店賓客，再次入住即可獲贈888元餐飲抵用金；為回饋設籍於北投及士林區朋友的愛護，凡前往用餐可享有全餐飲88折優惠。另以SDGS為目標，今年訂定為「大地永續年」，計畫陸續完成「ESG永續餐飲」、「公益捐血」、「減碳減塑」等對友善地球的8件事，擔負起更多企業社會責任。

大地酒店為感謝8年來曾入住旅客支持，即日起至5月底前推出「感謝有您」專案，透過簡訊及Line方式傳送感謝函，「回娘家」賓客可憑感謝函上折扣碼再次入住，即可額外獲贈888元餐飲抵用金。5月底前亦祭出休閒泡湯周年慶活動，大眾風呂同行第二位半價，使用雙人獨立湯屋則贈送面額800元大眾風呂抵用券乙張。「美味好鄰居」則集結館內奇岩一號、月兒彎彎、喜歡西餐廳等3家餐廳，只要設籍在北投區及士林區好鄰居，自4月6日至30日止來館消費時出示身分證件，即可享有全餐飲88折優惠。

大地酒店董事總經理陳惠慈表示，深耕北投已8年光陰，一直堅持初心，董事長王雪梅更常抱著感恩與回饋的心，除了疫情期間持續不斷作公益，更將今年訂定為「大地永續年」，希望專注於環境友善、食材永續、以及對人文關懷有更多努力，並要落實「對友善地球的8件事」的年度計畫。

大地酒店攜手國內電動車龍頭gogoro合作「gogo Gaia!純電之旅」。圖／大地酒店提供

第一季已陸續號招熱血志士的「公益捐血」、維護社區環境的「守護丹鳳-淨山活動」、響應國際Earth Hour每日提前30分鐘關閉大廳水晶燈及非必要用電。另外攜手國內電動車龍頭gogoro合作「gogo Gaia!純電之旅」，提供輕便舒適電動車供旅客使用，以減少環境碳排放。餐飲方面已取得綠色餐廳及溯源三星認證外，為鼓勵旅客共同環保減塑，與住房專案結合推出「永續漫旅專案」，不提供給住宿旅客一次性沐浴備品，而贈送唐寧聯名下午茶，還有使用在地食材的大地永續餐桌一泊二食，從飲食中力行友善環境。

董事長王雪梅(前排左四)率領員工共同捐血作公益。圖／大地酒店提供

展望未來，大地酒店將致力推動環保與永續理念，在公共區域設置飲水機與氣泡水機來取代現有瓶裝水；取消使用一次性沐浴備品、調整將外帶餐具更加環保，都是日後努力的目標與持續不斷前進的方向。