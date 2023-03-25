兩岸教授暨藝術聯盟創作交流展 248件精品超吸睛

「第二屆兩岸教授暨藝術聯盟層峰創作交流展」3月25日下午14:00 在建國科技大學美術館（彰化市介壽北路一號）舉辦開幕式，包括教育部林騰蛟常務次長、彰化縣縣長室李世傑主任、國立台灣藝術大學榮譽教授暨國家藝術聯盟諮詢總顧問蘇峰男教授、國立彰化師範大學陳明飛校長、彰化師範大學校友總會總會長柯育沅博士、前文化部政務次長林金田…等貴賓致詞，現場冠蓋雲集，交流熱絡。

由彰化師範大學校友總會、建國科技大學、華夏藝術畫院、國家藝術聯盟集合兩岸百餘所頂尖的藝術大學、綜合大學的美術學院以及美術館、畫院的166位教授的代表作品，其中大陸95件，臺灣71件；主辦單位國家藝術聯盟華夏藝術畫院邀請臺灣各藝術協會理事長及台灣藝術菁英的82件作品共同展出，總規模達到248件，創作內容包含水墨、油畫、水彩、書法…等，即日至 2023年04月25日在彰化建國科技大學盛大展出，

主辦單位秦立錦祕書長表示，2021年首屆的兩岸交流展共有166件作品在臺灣藝術大學展出，第二屆兩岸交流展無論是在參展大學的數量、規模還是學術的影響力上都有更大的提升，藉由此次的兩岸藝文交流的展出，兩岸學術界與藝術家們得以共同腦力激盪，碰撞兩岸新的藝術火花。

國立彰化師範大學校友總會總會長、聖和汽車董事長柯育沅指出，他非常榮幸作為本次聯展的大會主席，他感謝建國科技大學吳董事長、江校長的大力支持及兩岸100多位教授們、藝術家們的鼎力支持和貢獻，才能成就這場展覽的規模及轟動兩岸藝文界的效果。

柯育沅總會長表示，兩岸教授們對藝術教育的執著與堅守，對中華文化的傳承與創新，他們樂道守真的精神，擇一事而終的堅定信念，也為兩岸年青一代樹立榜樣，亦可激發兩岸學生們的創意思考和傳承中華文化的信念與決心，觀乎天下以察時變，觀乎人文以化成天下，文化藝術的發展趨勢交流共榮，也是整個時代的脈搏方向。

柯育沅說，中華文化的根脈源遠流長，文化遺產浩如煙海，中華文明獨一無二的理念、智慧、神韻，皆已成為兩岸人民共同的精神標識和文化基因，歷經洗禮而依然挺立，生機勃發。主辦單位之所以會繼續選擇在大學辦展覽，也是為了給下一世代的學生青年們，提供藝術學習的機會，讓中華文化薪火相傳，代代守護。

柯育沅指出，藝術是人類文明進程中最具表現力和生命力的一環，也是一種思想、情感、美感的結晶，藝術讓我們看到了世界的多樣性，感受到生命的厚重及意義，而此次展覽正是透過藝術的媒介，將兩岸教授和藝術家們的智慧和創造力結合在一起，共同展現出我們對藝術的熱愛，對生命的感悟，柯育沅相信藉由這場藝文作品的展出，將進一步促進兩岸人民的友誼與互信，同時，為兩岸未來的藝術發展，開拓新的思路和方向。

重慶美術館王發榮館長表示，他非常榮幸受華夏藝術畫院的邀請，參加「第二屆兩岸教授暨藝術聯盟層峰創作交流展」。王發榮館長指出，兩岸文化，同宗同源，華夏文明，源遠流長。書畫藝術是中華優秀傳統文化的重要組成部分，傳承發揚中華優秀的傳統文化，促進兩岸交流、兩岸發展與民族的認同，是兩岸文藝工作者責無旁貸的重要使命。

近年來，重慶美術館與華夏藝術畫院一直保持著良好的溝通與交流，並多次共同主辦兩岸文化交流活動。今年，重慶美術館（重慶畫院）非常榮幸與華夏藝術畫院再次攜手「第二屆兩岸教授暨藝術聯盟層峰創作交流展」。參展的百餘位教授們不僅以底蘊深厚的文化傳承和學術技藝高超的畫作共同構建了一次藝術盛景，而且引領了兩岸的學生一輩、青年一代的成長和發展。此次展覽的舉辦，讓兩岸的青年們能夠不間斷地接受中華傳統文化的融合性和多元性的薰陶，對於中華民族優秀傳統文化，將有更加深刻的認同感與支持。

王發榮館長希望通過本次的展覽，盼望兩岸民眾能回顧歷史、展望未來，共同弘揚中華文化、傳承中華精神。值此春暖花開，萬物復甦，希望未來有更多兩岸的大型文化交流活動，以華夏文明為根基，以兩岸文化藝術為力量，在中華大地上共同譜寫新的篇章。

主辦單位表示，此次展覽得到了來自臺灣30餘所藝術相關大學任職教授，大陸40餘所藝術相關大學任職教授，與兩岸各大藝術社團及兩岸藝術名家們的響應和支持，主辦單位感謝參展教授們願意將嘔心瀝血的作品出借參展，讓台灣民眾能有機會欣賞到兩岸教授們們的創意和才華，使得這場展覽充滿了豐富多彩的藝術內涵和精彩紛呈的視覺效果。

該次展覽的主題是「兩岸教授暨藝術聯盟層峯創作交流展」，藉著這個平臺，主辦單位希望能夠促進兩岸藝術教育與文化的深度交流，讓台灣民眾能夠透過這次的展覽，更深入地瞭解兩岸不同的藝術與文化風格、創作理念和技法特色，從而提高彼此的藝術水準和創作能力。

「兩岸和平，文化先行！」前文化部政務次長林金田相信「兩岸一家親」，從親情血脈、歷史文化、民族復興…等角度來思考，兩岸同胞同文同種，何必輕啟莫名其妙的戰爭？大陸推動兩岸文化交流，交流面向多元，擴大對臺灣中小企業、中南部士農工商、兩岸青少年和基層交流，深化兩岸各領域的交流合作。

林金田認為加強兩岸的文化交流，將有助穩定兩岸的和平；兩岸關係上，由於台灣與中國大陸擁有共同的歷史傳統與習俗，承襲中華文化的價值，近年兩岸文化交流快速發展，對拉近兩岸人民的感情、增進彼此的認知，對兩岸關係的和解發揮相當重要的作用，兩岸文化交流或有助折衝兩岸政治分歧，為穩定兩岸關係，應持續建構出可信賴的文化交流的平臺。兩岸教授的藝文展覽將進一步促進兩岸文化交流與合作，有利增進兩岸人民的友誼與互信，同時也為兩岸藝術文化的發展，開拓了新的思路和方向。

最後，主辦單位感謝「兩岸教授暨藝術聯盟層峯創作交流展」所有的工作人員和志工們的辛勤付出和無私奉獻，使得這場展覽得以順利舉行。主辦單位希望兩岸民眾能在欣賞作品的過程中，渡過每個愉快、充實的時光，並對未來兩岸藝術文化的發展充滿信心和期待。

據瞭解，包括王美美理事長、蔡俊章博士、王和美理事長、劉蓉鶯教授、楊靜江理事長、周忻恩理事長、吳欐櫻理事長、林惠敏理事長、黃明櫻教授、陳俗蓉理事長、蔡賢謀理事長、謝玉花理事長、謝麗美理事長、陳玉英理事長、王阿勉理事長、陳守信理事長、林慧伶理事長、江漢童理事長、袁之靜理事長、呂和謙理事長、蔡淑貞理事長、建國科技大學美術館許文融館長、彰師大校友總會柯育沅總會長、林請鏡院長、許世芳教授、謝玉花理事長、陳俗容理事長、李儒心創意總監、洪仁堡理事長…等逾百位的貴賓們，參與此次的兩岸教授暨藝術聯盟層峰創作交流展的開幕典禮。

圖/華夏藝術畫院

圖/華夏藝術畫院

圖/華夏藝術畫院

「第二屆兩岸教授暨藝術聯盟層峰創作交流展」展期至 2023年04月25日(二)，地點在建國科技大學 美術館 （彰化市介壽北路一號）