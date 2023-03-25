享受樂齡旅遊七星潭水上明月旅店獲國際認證

漫步於七星潭海灣，感受溫馨且專業的貼心服務

七星潭水上明月旅店獲「ISFE樂齡親善國際認證」，提供樂齡貴賓最享受及舒適的海景住宿體驗。HotelMoon水上明月位於七星潭海灣鬧中取靜的位置，提供精緻、風格、舒適且溫馨的貼心服務。貴賓入住旅店，漫步旅店周邊、體驗海灣壯麗與太平洋海灣不可思議的貼近，享受海洋的絕美景致，聽聽海濤的澎派和微浪時鵝軟石獨特的滾動聲。在旅店更可體驗旅店所安排的高級舒適設備，靜靜地享受悠閒的度假氛圍。

ISFE樂齡親善環境認證

ISFE樂齡親善環境認證之認證核心：安全、安心、友善、便利，四大核心目標。認證項目：戶外設施、指標系統、照明系統、空間動線、噪音管控、語音系統、工安衛生、醫療防護、電網資訊、傢俱材質、衛浴設施、門窗系統、諮詢服務、房務政策、飲水餐飲、管理制度與風險管控等78項作業規範。旅店獲得「ISFE樂齡親善環境認證」讓入住的貴賓更安心、安全，自在的享受最極致的度假服務。

客製化的養生料理

貴賓可在旅店三樓的海景餐廳美食，旅店會依照貴賓的需求，針對食材、風味、口感進行客製，提供較多的花蓮當地食材，以及來自七星潭海灣的海鮮，花蓮東岸的豐富資源，調理香甜美味的蔬果，鮮味十足的海魚, 香盛的牛排及土雞，搭配台灣在地的茶或是美酒，滿足每一位樂齡貴賓餐飲的需求。彷彿置身於海岸旁的花棚下用餐，貴賓享用現點現做的餐點前，也可以輕鬆的選擇自己喜愛的點心或飲品及酒類，讓貴賓與家人及親友都有著美好且愉快的餐飲時光。

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