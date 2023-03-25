全新BMW X5 xDrive25d M Sport鉑金版 無畏上市

承襲全新BMW X5破疆無畏的萬千氣勢！BMW總代理汎德發表全新BMW X5 xDrive25d M Sport鉑金版，以專屬M Sport套件搭配20吋M星輻式輪圈、紅色M煞車套件、M 50週年紀念廠徽，創造出熱血非凡的視覺感官；座艙內則以M多功能真皮方向盤結合觸感溫潤細膩的BMW Individual Merino真皮內裝、雙前座舒適型座椅與車壇中絕無僅有的獨家BMW手機數位鑰匙，將熱情氛圍與尊貴質感以細膩的手法揉合，奠定BMW X5不凡地位。全新BMW X5 xDrive25d M Sport鉑金版建議售價336萬元，本月交車再享1年乙式全險。

全新BMW X5以厚實粗獷的車身輪廓、一體化設計且具備主動式進氣調節功能的雙腎型水箱護罩與呈現俐落眼神的LED頭燈展現十足視覺張力，4,922mm車長搭配1,745mm車高與接近3米的2,975mm軸距，在X5 xDrive25d M Sport鉑金版專屬的20吋M星輻式740 M型輪圈與專屬M空力套件，都讓全新BMW X5更具視覺衝擊感受，從開闊挺拔的車頭輪廓、充滿肌肉曲線的車側與飽滿結實車尾線條，再加入雙出矩形排氣管設定、創新3D立體曲面設計尾燈及X5 xDrive25d M Sport鉑金版特別追加的M 50週年紀念廠徽以及紅色M煞車套件，不僅讓全新BMW X5除了大器豪華之外更增添強烈的性能氣息與M家族的熱血氣勢，奠定豪華運動休旅SAV(Sports Activity Vehicle)級距無可匹敵及超越對手的耀眼身段。

全新BMW X5將12.3吋虛擬數位儀錶搭配12.3吋中控觸控螢幕所構成的BMW全數位虛擬座艙，結合iDrive 7.0、車況抬頭顯示器、造型帥氣的M多功能真皮方向盤與黑色車內頂篷，烘托出尊貴不凡與熱血氣息兼具的座艙氛圍。圖／業者提供

全新BMW X5特將12.3吋虛擬數位儀錶搭配12.3吋中控觸控螢幕所構成的BMW全數位虛擬座艙、功能完備直覺的iDrive 7.0操作介面、BMW智能衛星導航系統、智慧語音助理2.0、車況抬頭顯示器、超越對手的無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay與Android Auto)、車壇中絕無僅有的獨家BMW手機數位鑰匙與悉力堆砌的豪華細膩座艙結合；為提升多重感官體驗，此車更將觸感溫潤的BMW Individual Merino真皮內裝、擁有絕佳乘坐感受的雙前座舒適型座椅結合菱格紋縫線、雙前座電動座椅含駕駛座記憶功能、Sensatec皮質儀錶檯包覆與鋁質格紋飾板，加諸握感緊實且造型帥氣的M多功能真皮方向盤、黑色車內頂篷，更烘托出尊貴不凡與熱血氣息兼具的座艙氛圍。

不僅是感官上的享受，全新BMW X5更為生活帶來更多可能與變化性，接近3米的2,975mm軸距不僅為後座帶來三人乘坐也能享受自在開闊的舒適乘坐空間，搭配40/20/40分離可傾倒後座椅背，X5的行李廂容積可從650公升擴充至1,860公升，展現豪華大型運動休旅的卓越機能，標配的上下對開電動尾門啟閉系統與尾門感應式啟閉功能，不僅能讓後廂寬間使用擁有更多的變化性與機能，平坦的底板設計也更加便於裝載行李，即便是在手提重物的狀況下也能輕鬆開關尾門，展現十足的貼心與與便利，也更符合豪華運動休旅消費者的生活型態。

全新X5 xDrive25d M Sport鉑金版將觸感溫潤的BMW Individual Merino真皮內裝融入菱格紋縫線與擁有絕佳乘坐感受的雙前座舒適型座椅。圖／業者提供

全新BMW X5 xDrive25d M Sport鉑金版全面採用廣受消費者好評且功能強大完備的全新BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，具備主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、駕駛注意力輔助功能與Active Protection主動安全防護系統，結合凌駕當代的創新科技如360度環景輔助攝影、自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統，將BMW X5塑造為無可取代的安全防護頂尖座駕。

身為充滿魅力的豪華運動休旅當代王者，更該具備令人屏息凝神的BMW EfficientDynamics高效動力科技，全新BMW X5 xDrive25d M Sport鉑金版搭載BMW TwinPower Turbo四缸柴油引擎，結合鋁質輕量化構造、渦輪可變幾何葉片與最新一代高壓共軌直噴技術，可於4,400rpm低轉速域創造出231匹最大馬力輸出，450牛頓米的最大扭力則於1,500rpm時即可湧現，搭配擁有凌厲敏捷換檔反應的Steptronic運動化八速手自排變速箱，飽滿暢意的動力輸出不僅完美演繹BMW經典運動性格，加諸M跑車化電子懸吊系統與全新xDrive智慧型可變四輪傳動系統，更為全新BMW X5帶來優異的動態表現與駕駛穩定性，展現兼具熱情與沉穩的動態駕馭演出，堅守經典品牌操控樂趣。