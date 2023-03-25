Gogoro、Cycle＆Carriage與foodpanda合作 在新加坡展開電動機車電池交換系統試點計畫

全球電池交換生態系統技術領導者 Gogoro 和首屈一指的汽車集團 Cycle & Carriage Singapore（C&C）宣布，與外送領導平台 foodpanda 合作，在新加坡展開電池交換系統試點計畫，滿足最後一哩路的配送服務需求。這是繼去年新加坡陸路交通管理局（LTA）宣布授予 Gogoro 和 C&C 進行電池交換系統沙盒試點計畫之後，雙方深入合作的又一里程碑。C&C 隸屬於在東南亞擁有領先市場事業的 Jardine Cycle & Carriage （JC&C）集團，於當地擁有重要的汽車業務。

Gogoro 和 C&C 於 2022 年 9 月共同宣佈採用 Gogoro 便利又快速的電池交換技術，推出創新且高效的電動運具能源補充方式。如今，外送領導平台 foodpanda 加入合作陣容，將以 Gogoro 智慧電動機車及領先業界的電池交換系統展開試點計畫，滿足配送的最後一哩需求。此試點計畫成果將有助於加速普及永續移動解決方案，推動新加坡打造更乾淨、更永續的交通系統。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「在台灣，超過 26% 的機車外送使用 Gogoro 電池交換系統。我很高興能夠攜手 Cycle＆Carriage Singapore 和 foodpanda 這兩個領導品牌，導入 Gogoro 的電池交換系統和智慧電動機車技術。」他進一步指出，「新加坡正處於永續發展的轉折點，透過永續的交通解決方案，發揮綠色影響力。平均來說，外送夥伴行駛里程是一般騎士的 6 倍以上，因此讓外送夥伴採用智慧永續的電動運具，將可加快城市轉型的腳步。」

Gogoro 電池交換系統和智慧電動機車試點計畫

新加坡需要為物流與外送車隊打造永續交通解決方案，不僅能夠替代燃油車輛，還需滿足特定市場與產業需求。充電型電動運具必須設立專用充電車位、同時耗費等待充電時間，將降低外送夥伴的服務時間與收入；相較之下，Gogoro 的電池交換系統與智慧電動機車提供更安全、可靠、即時方便的能源補充服務。Gogoro 生態系整合最優化、最可靠的車輛技術，與為企業提供最簡單且最完整的電池交換系統，讓物流業者更有效率地管理車隊與配送業務。此外，針對寸土寸金的城市，Gogoro 便利的電池交換能源補充模式能夠協助外送平台與外送夥伴提升配送效率、增加收入。

此項試點計畫為 C&C 透過租賃方案，為 foodpanda 提供由 Gogoro 2 智慧電動機車組成的企業專屬車隊。租賃方案還包含電池交換服務與車輛維護，促使外送夥伴使用電動機車的成本與燃油機車相當，且無須再面對浮動的油價與維護成本。外送夥伴初期可在新加坡 Alexandra 和 Ubi 的 C&C 服務中心電池交換站進行換電，同時 Alexandra 大樓內也建置了電動機車服務中心。C&C 技術人員皆經過 Gogoro 的嚴格培訓，隨時提供優質的維修保養服務。