台灣馬自達舉辦MAZTECH技能競賽 提升售後服務技術力並扎根培育產業人才

汽車已作為現代主要交通工具，行車安全不僅限於車輛先進的主被動安全科技，其售後保養維修的技術服務也同樣重要。MAZDA相信維修技師是保障汽車健康和營運效率的核心人才，完整培訓與嚴格的認證機制，培養優秀技師更是汽車產業發展的關鍵，對提高保養和修復車輛的安全和可靠性至關重要。為提高汽車維修技師的水平，保障駕乘者的安全，確保車輛在最佳狀態下運行，台灣馬自達今年擴大舉辦『MAZTECH引電技師技能競賽』，旨在強化技師一次完修的能力，並同時提高顧客滿意度；其競賽項目著重於實際的修護問題與故障排除，考試範圍囊括引控、傳動、底盤、電氣、與i-ACTIVSENSE系統五大範疇。

這次競賽共計有30位來自全台各地的MAZDA專業技師與會切磋，深耕中部地區的高達汽車在本屆MAZTECH比賽中表現優異，在眾多經銷商中脫穎而出，同時奪得團體和個人冠軍獎項。本次獲得冠軍的技師，將受邀前往日本原廠接受表揚，與來自世界各地的MAZDA頂尖維修技師分享經驗與交流，並有機會學習日本原廠最新的維修技術。

長達60分鐘的術科競賽，相當挑戰選手的專注力與體力，參加MAZTECH引電技師技能競賽的選手為能取得優異成績，展現執著專注的工匠精神。圖／業者提供

汽車技術培訓應針對新的技術趨勢和市場需求，並透過先進的培訓方法和工具，以便能夠迅速而準確地診斷和解決汽車問題。為培育更多汽車產業人才並注入新的能量推動產業發展，台灣馬自達在本次MAZTECH引電技師技能競賽活動中，捐贈兩台MAZDA CX-5 2.5T給建國科技大學，協助培育更多汽車產業專業技術人員，使現在的莘莘學子成為未來與市場接軌的專業汽修人才，透過實際行動展現品牌高度社會責任和關注，加強品牌、車主與社會大眾之間的聯繫，為汽車產業注入新的活力與動力。