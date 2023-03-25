南韓女團Blackpink來台 高雄洲際推出限量專案回饋粉絲

高雄洲際酒店以創新的智慧型奢華酒店為定位，整合知名的洲際特色禮賓Brilliant Concierge為貴賓提供客製化旅宿服務，開幕一年半，不僅陸續於奢華精品、智能創新、設計藝術、永續發展各界領域榮獲超過15座海內外獎項肯定， 今(2023)年起，更迎來國際巨星團體如新好男孩(Backstreet Boys)、西城男孩(Westlife)、Blackpink於演唱會期間入住，高雄洲際酒店亦秉承洲際酒店集團品牌的真摯待客之道精神，打動巨星接連於社群軟體貼文，分享入住期間的迎賓亮點，為高雄旅宿體驗立下全新指標。

高雄洲際酒店巧思獻上真摯待客之道，連獲國際巨星青睞：西城男孩Westlife於演唱會期間，社群貼文分享入住高雄洲際酒店，並為酒店貼心準備的黑膠唱片簽名留念。圖／高雄洲際酒店提供

日前超人氣南韓女團Blackpink於旅宿高雄洲際酒店期間，在社群限時動態貼出的荷蘭Bon Ton Toys × miffy專屬迎賓小禮意外吸引高度詢問，高雄洲際酒店為回饋支持粉絲，釋出限時限量的升級版miffy主題住房「星光禮遇」專案，即日起接受預訂至2023年4月9日止，訂房即享Bon Ton Toys × miffy一只(共九色，恕不挑色)搭配限量專屬客製化米飛兔圍巾與洲際酒店logo別針各一式、迎賓西點盤、迷你乾燥花束，專案另享價值1,500元餐飲折抵，適用SEEDS大地全日餐廳、Delicatesse烘焙坊及客房內餐飲服務。專案可入住期間自2023年3月28日起至2023年6月9日止，房型適用豪華雅緻房雙床高樓層及雙中床、開放式港灣海景套房、開放式雙床套房，豪華雅緻房雙床高樓層房價自8,000元起、開放式套房房價自12,000元起，依官網浮動房價為準。

高雄洲際酒店自2021年年底開幕以來，接待過無數明星藝人及知名網紅，包括吳怡霈、梁靜茹、Ella陳嘉樺、郭書瑤、王思佳、吳鳳等，防疫解封後首度迎來海外巨星，酒店別出心裁做足準備，期待貴賓訪台期間，不只感受南台灣熱情好客的精神，更透過洲際酒店集團的貼心細膩服務留下美好回憶。

高雄洲際酒店回饋支持者，推出限時限量的升級版miffy主題住房「星光禮遇」專案，訂房不僅可獲得荷蘭Bon Ton Toys miffy米飛兔、酒店logo別針及客製化繡字圍巾一組(恕不挑色)，更享迎賓西點盤、迷你乾燥花束及價值1,500元餐飲折抵。圖／高雄洲際酒店提供

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「星光禮遇」住房專案含米飛兔圍巾繡字客製化服務，歡迎至https://ic-kaohsiung.com/miffyflash了解詳情，或撥訂房專線07-339-1888由專人服務。